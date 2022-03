"Se podo seguirei colaborando con Burela"

Nacida en 1929, Gloria González Niñe, conocida por todos como Gloria do Corneta, en alusión a su padre al que llamaban O Corneta, es historia viva de Burela. De sus años en la localidad guarda multitud de anécdotas que no duda en contar una y otra vez, igual que no se cansa de repetir, como este martes hizo en el homenaje que le rindieron desde el Concello, que "se podo continuarei colaborando con Burela". Y es que eso, colaborar con la localidad, es lo que lleva haciendo durante toda su vida y por eso, y por el amor que siempre demostró al pueblo, desde este martes lleva el nombre de Gloria do Corneta la calle en la que vivió y que sube desde la Rúa do Berbés hasta la calle Suafonte, en la zona del puerto burelés.

"Gracias a todos", dijo tras descubrir la placa que lleva su nombre sorprendida por el calor demostrado por el nutrido grupo de vecinos, familiares y amigos que se acercaron a demostrarle su cariño, "non me importa a política, a min o que me importa é a xente". Visiblemente emocionada, Gloria también tuvo unas palabras de cariño para los sobrinos que le acompañaron en el acto y no dudó en lanzar un "viva polas persoas que me queren ben", así como tampoco dudó en pedir perdón "se alguén lle fixen mal".

Aunque es posible que a nadie pudiera hacer daño esta mujer que considera que todo lo que hizo no es suficiente para hacerla merecedora de una calle: "Non merezo tanto, hai persoas que o merecen máis ca min".

No son de esta opinión ni en el Concello ni los vecinos que este martes durante el acto destacaban que "é unha muller moi especial". Esas mismas personas que irrumpieron en aplausos a cada palabra de Gloria y que no dudaron en hacerse fotografías con ella al finalizar el acto para guardar para la posterior un día tan especial para una mujer también muy especial.

El alcalde Alfredo Llano y la concejala de mujer e igualdad, Noelia Ben, fueron los encargados de flanquear a Gloria desde la Praza do Concello hasta la calle que ya lleva su nombre y que también se encuentra en las proximidades del consistorio. "Naceu fóra, pero quere a Burela e é merecedora dunha rúa pola súa colaboración continúa co pobo", destacó Llano, que subrayó todas las historias que guarda Gloria en la memoria que la convierten en "referente na historia recente do municipio".

El inicio del acto estuvo marcado por la música del himno gallego interpretado por el músico Albano González Cancio, que también tocó durante el descubrimiento de la placa. Al finalizar, la homenajeada recibió un ramo de flores. Además del alcalde y la edil de igualdad asistieron al acto los concejales de servicios sociales, Carmela López; festejos, Toñi Eijo; y cultura, José Díaz.