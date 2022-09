"Podo dicir que logrei un soño"

A sus 24 años, la burelesa Silvia Rozas Ramallal acaba de dar un gran paso en su ya destacada trayectoria al lograr la plaza de flautista principal en la orquesta de la Ópera de Hannover (Alemania). "Conseguir unha praza fixa nunha orquestra é un paso importante, podo dicir que logrei o meu soño", comenta la joven tras pasar, para llegar hasta aquí, "uns procesos de selección que son moi complicados" y en los que brilló entre 150 candidatos.

Silvia Rozas, que lleva ya varios en Alemania, no se lo pensó dos veces cuando vio la convocatoria de esa plaza y envió su solicitud. "Fixeron unha preselección para a proba e a pasada fin de semana fun tocar alí catro roldas en total; entre cada unha iamos sendo cada vez menos ata que me dixeron que ma daban a min", relata. En un proceso así "sempre hai moita competencia" y pueden aparecer los nervios, pero la burelesa reconoce que "foi unha das audicións na que máis cómoda estiven porque todo o grupo era moi simpático e tamén tiña un par de amigos na proba".

Ser la elegida la llena de satisfacción, al ser un salto importante. "É unha casa bastante grande, fan moitas producións de óperas, de ballets e tamén programas sinfónicos, e é bastante internacional en canto a elenco", apunta sobre la Ópera de Hannover.

Tras formarse en la escuela de música de Burela y en los conservatorios de Viveiro y Vilalba, Silvia se mudó a A Coruña para empezar la formación en el conservatorio superior mientras todavía estaba en el instituto. De ahí se mudó a Berlín, donde se formó en la prestigiosa escuela Hanns Eisler y donde actualmente realiza un máster de músico de orquesta en la Universität der Künste, la universidad de las artes berlinesa. Se desplaza a las clases porque ahora estaba viviendo en Karlsruhe, una ciudad al sur de Alemania donde este año había logrado "un contrato temporal de frauta solo na orquestra do teatro". Ahora comenta que está en conversaciones con las dos orquestas —en la que trabajaba y a la que se incorporará— para ver cuándo sería mejor dejar una para pasar a la otra, sin generar complicaciones en el trabajo actual pero al mismo tiempo "non retrasar moito o de Hannover".

Silvia Rozas Ramallal recibió numerosas felicitaciones por su progreso, entre ellas la de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que recuerda que la burelesa fue alumna de la Orquesta Joven durante cuatro años y que en 2016 fue solista de la formación. "Estamos muy orgullosos por la parte que nos toca", decían. La flautista también tocó con la Joven Orquesta de la Unión Europea o en la Ópera de Berlín, además de ganar prestigiosos certámenes internacionales.

La burelesa disfruta con su trabajo y le dedica tiempo, pero también lo guarda para sí misma. "Aprendín a buscar o equilibrio e a importancia de coidarme, quero ser máis ‘persoa’ que simplemente 'música'", reseña pese al éxito.