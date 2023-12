"Poder dirixir as dúas orquestras profesionais de Galicia é un privilexio, síntome afortunado"

Javier Fajardo, viveirés de 30 anos que traballa como director musical do coro da Orquestra Sinfónica de Galicia e director do coro e da Joven Orquesta da Universidad de Valladolid, dá un paso máis e dirixe este xoves no Auditorio de Galicia en Santiago a Real Filharmonía e 250 voces dunha decena de coros e orfeóns dentro do programa ‘Cantamos!’, con música de Beethoven, Xoán Montes e Juan Durán.

É o seu primeiro concerto á fronte da Real Filharmonía de Galicia?

Hai quince días dirixina por primeira vez nuns concertos para nenos de toda Galicia e agora volvo por segunda vez para facer un concerto con coros de toda a comunidade e coa orquestra.

En que consiste este evento?

É un programa que se chama ‘Cantamos!’ que se propuxo a raíz da pandemia, porque daquela os colectivos corais quedaran un pouco bloqueados e anulados. É un programa que pretende reactivar a música sinfónico-coral, a música que fan os coros coas orquestras sinfónicas. Esta é a primeira toma de contacto despois da pandemia e faise un concerto con músicas de Beethoven (‘Obertura de Fidelio’), do lucense Xoán Montes (‘Misa na honra do Apóstolo Santiago’ con arranxo de Joam Trilho) e do compositor galego Juan Durán (‘Merry Christmas Beethoven’).

Vai dirixir tanto a orquestra como os coros, con moitas persoas implicadas. Resúltalle complicado?

Cos coros fomos ensaiando durante os últimos dous meses e esta semana estamos preparando o repertorio coa orquestra. Notábase que había ganas de cantar e de facelo xunto a unha orquestra, porque a convocatoria que se fixo para participar neste programa tivo moito éxito, de feito moito máis do que esperabamos ao ser 250 cantantes, un número bastante alto incluso para metelos nun escenario. A xestión leveina ben porque xa estou un pouco acostumado a este tipo de cousas polo traballo que realizo en diferentes sitios.

Estará satisfeito coa traxectoria que leva.

Estou moi contento. Teño aínda trinta anos e comentábame un compañeiro que non sabía cantos galegos no mesmo ano dirixiron as dúas orquestras profesionais de Galicia —a Sinfónica, que tivo ocasión de dirixir no mes de maio, e a Real Filharmonía agora—, pero seguro que non moitos e tal vez ningún. Estas dúas orquestras están formadas por músicos de altísimo nivel e poder dirixilas para min é un privilexio. Que eles acepten que eu poida facelo para min di moito e é un orgullo. Síntome afortunado e con moito respecto sobre o traballo que realizo.

Tamén segue á fronte do coro da Universidad de Valladolid?

Si, agora tiven dous meses de permiso porque fun papá e hai unha persoa substituíndome pero sigo por alá e no mes de xaneiro volverei facer concertos.

Ten algún plan para 2024, xunto co traballo ordinario do coro da Orquestra Sinfónica de Galicia?

Coa Orquestra Sinfónica seguiremos facendo os programas que temos por diante e este ano irei por primeira vez á Orquesta de Castilla y León, unha das grandes orquestras españolas, pois recibín unha invitación para dirixila no mes de abril. Tamén teño algunha cousa máis pendente polo medio, aínda sen confirmar pero con esperanzas de que se poida facer.