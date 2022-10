La población de gaviota disminuye en Viveiro tras 4 años de control

El servicio de control de la población de gaviotas concluye su cuarta campaña en Viveiro y, según destacan desde el gobierno local, ya se aprecian los resultados, pues el número de parejas reproductoras se redujo desde las 186 del año 2019 a las 155 actuales. Este año se retiraron 313 de los 315 nidos localizados, con 522 huevos y 53 pollos.

El Concello contrata a una empresa especializada -Larus Control- para realizar estas tareas, que resultan gratuitas para los vecinos. Esta firma, recalcan, cuenta con los preceptivos permisos de la Xunta para el control poblacional de la gaviota, para la retirada de los nidos, huevos y pollos y para la posterior gestión de los mismos "cumprindo sempre as pautas que marca a Lei de Benestar Animal para este tipo de actuacións".

El servicio se llevó a cabo entre los meses de mayo y agosto, "coindicindo coa tempada de cría", y ahora se conocen los resultados del informe poblacional elaborado por la empresa, que cifra en un 1,94% el éxito reproductor de la temporada 2022.

Desde el Concello destacan la "gran colaboración prestada por parte dos veciños e veciñas", que realizaron 134 reclamaciones por la presencia de gaviotas en sus edificios. A raíz de estos avisos los técnicos de la empresa realizaron 261 visitas debido tanto a la presencia de nidos en los tejados -se recorrieron un total de 274- como a la caída de pollos en patios interiores o calles. "Do total de 134 reclamacións por gaivotas atópanse resoltas 131, o 97,7%", subrayan, y añaden que además de las visitas solicitadas este año, los técnicos hicieron un seguimiento de las de años anteriores.

En cuanto al contenido de los nidos, indican que la media de huevos en cada uno es de 1,66 (se retiraron 522 en total) y que los 53 pollos equivalen a una media de 0,16 por nido "cando a media dos que chegan á idade madura é de 2. Isto demostra que o nacemento de polos foi mínimo grazas ao comezo do servizo nas datas recomendadas" dicen desde el Concello. En todo caso, de cara al año que viene anuncian que van a adelantar el periodo de trabajo de campo a la semana del 1 de mayo "para así impedir o nacemento dos polos, o cal minimizará aínda máis os problemas aos afectados".

Según el gobierno local este informe constata "que se está a consolidar a baixada no número de parellas, pois pódese observar un decrecemento no periodo dende que se iniciou este servizo de carácter gratuíto por parte do Concello de Viveiro".

En esta iniciativa también se ofrecía el control de la población de paloma común el número de solicitudes fue muy inferior, con solo dos en esta campaña. En este caso se colocarían jaulas en distintas zonas para la captura de ejemplares adultos, de los que se estima que hay unos 250.