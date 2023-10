El pleno de Viveiro aprueba conceder la Medalla de Oro a la cofradía de pescadores

La corporación de Viveiro aprobó en un pleno extraordinario celebrado este miércoles la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro, con motivo de su centenario y en reconocimiento a la labor desarrollada en este tiempo. La iniciativa, que partía del PP, tuvo el apoyo unánime de todos los grupos y la alcaldesa, María Loureiro, avanzó que esta misma semana se reunirá con la dirección de la entidad para acordar una fecha en la que celebrar el acto de entrega de la distinción.

El edil del PP Martín Vale defendió la moción y trasladó el "gran honor" que sentía por ello al ser "fillo, neto e bisneto de mariñeiros, e chilindrín de nacemento". Expuso que "todo o pobo de Celeiro forma parte da confraría" y puso en valor "a todas as xentes do mar", a las mujeres de los marineros, "moitas viúvas pola galerna do 61" y la figura de don Vicente Gradaílle, en cuyo mandato "prodúcese unha eclosión digna de estudo nunha escola de negocios, un hito na historia de Celeiro" que lo hizo merecedor de la Medalla de Bronce de Galicia.

El concejal de Mar, Jesús Fernández, también de familia marinera —sus dos abuelos fueron de los primeros socios de la cofradía— coincidió en que "Gradaílle foi punta de lanza do despegue de Celeiro. A confraría debía 52 ou 53 millóns de pesetas e cando deixou o cargo no 86 ou 87 deixouna con vendas en Celeiro de 4.000 millóns das antigas pesetas". También recordó que la cofradía "era o ambulatorio" para los celeireses y como oriundo de la localidad trasladó su "orgullo" por que la cofradía reciba esta distinción.

"Tremendamente orgullosa" se mostraba igualmente la concejala del BNG Iria Cotelo, vecina de Celeiro y también "filla e neta de mariñeiros", quien subrayó la importancia "a nivel social" de la cofradía. Recordó su trayectoria en el club de remo, con tercer y cuarto puesto en campeonatos de España con el apoyo de la entidad, que financiaba al equipo.

Desde el grupo Por Viveiro otro celeirés, Bernardo Fraga, expuso que "co paso do tempo fomos aprendendo o significado que tiña a confraría, punto neurálxico da vida do noso pobo. Ao longo dos anos foi dilatándose pero hai que mantelo vivo, pois é unha entidade significativa que fixo moito polo pasado, polo presente e ten que facelo polo futuro dos veciños de Celeiro e de Viveiro".