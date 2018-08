El pleno solicita obras menores para evitar que falte el agua

Una nueva rotura de la tubería principal del abastacimiento ribadense, —procedente de la captación en el río Eo, desde la parroquia de Vilarbetote de Trabada—, llevó al alcalde a abordar de urgencia la cuestión en el pleno del martes. Los grupos de la oposición apoyaron su reclamación para instar a la Xunta a sustituir al menos 20 kilómetros de los viejos tubos de fibrocemento, que quebraron hasta en cinco ocasiones solo en el mes de julio. Pero, tanto PSOE, como PP, conminan al munícipe a no esperar a que el Gobierno gallego actúe, sino a ejecutar, mientras, con fondos propios o incluso créditos, obras menores. El edil popular, Jesús López, incluso le animó a pedirle ayuda a la Diputación o a utilizar el fondo de compensación.

La Xunta ya había redactado un proyecto de cinco millones de euros para cambiar los conductos entre Santa Cruz, Ribadeo, Vilarbetote y Trabada, que llegó a fraccionar en al menos una separata. "No penúltimo ou antepenúltimo pleno, trouxemos a expropiación de terreos do depósito, conforme contempla o Plan Xeral de Ordenación Municipal (Pxom) para ir avanzando, aínda que o importante é a construír unha nova traída", insiste el alcalde. Para la edil de Ciudadanos, Marta Sáiz, "é vergonzoso que Ribadeo estea así a estas alturas de século".

El PP insiste en que "o abastecemento é de titularidade municipal e o BNG leva anos gobernando, polo que deberan ter feito algo xa", pero el alcalde no solo les recuerda el proyecto autonómico presentado, sino la ley de aguas que "vén dicir que os concellos recadarán para a Administración e esta a súa vez executará as obras necesarias. Seguramente virán antes das eleccións, pero o que están facendo agora con Ribadeo non ten perdón", sostuvo. E insiste: "A cidadanía non se decata ata que un día unha rotura cuxo arranxo leve máis tempo do necesario, baleire os depósitos e quede a poboación desabastecida".

RESIDENCIA. Quedó aprobada por unanimidad la memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la gestión del futuro geriátrico. El objetivo es solicitar el Programa Individual de Atención o Pía en septiembre y la tramitación podría estar casi lista en octubre o noviembre, tras recibir y atender las oportunas alegaciones a los documentos expuesto en el Concello y en internet durante los próximos 30 días. La edil del PSOE, Aurora González, pidió corregir un aspecto de la documentación en la que se decía que si una de las administraciones que subvenciona las plazas se daba de baja, el coste podría recaer en el usuario, algo que sería inconstitucional, alega la concejala. Presentes estaban algunos miembros de la plataforma pro residencia.

ETA. La moción del PP en la que pedía refrendar el Pacto Antiterrorista y la democracia frente al fin de la banda ETA llevó al BNG a pedir un receso para salir a debatir la cuestión. El edil Farruco Graña dejó clara su alegría por el fin de la actividad criminal pero pidió que no se politizase este tema y recordar a las víctimas de todas las formas de terrorismo. El PSOE y Ciudadanos sí votaron a favor.

Fernando Suárez Barcia: Ribadeo estivo ata tres días sen auga e agora sería peor ao ter máis consumo

El regidor está convencido de que "calquera día Ribadeo queda sen auga". Por ahora, la concesionaria va solventando y costeando las roturas en la red. El otro punto de captación, el de Lexoso, viene con poca agua en verano y padece un gran problema de aporte de lixiviados, un asunto que tramitó la Fiscalía. Así pues, si la traída principal de Vilarbetote rompe, puede ser grave. "A finais dos oitenta, por un camión que rompeu un tubo, Ribadeo estivo ata tres días sen abastecemento. Cun problema así, agora sería máis tempo, porque o consumo é maior e porque o depósito principal data dos anos 60 e non ten capacidade para aguantar varias xornadas", matiza el alcalde.

La Xunta se ofreció a recuperar los manantiales de As Fontes do Lobo activas entre los años 30 y 50 del pasado siglo y cubiertas de maleza. "Pero non viñeron mirar cantos metros cúbicos se poderían sacar agora delas", añade.

El alcalde se siente ninguneado por la Xunta porque "os ribadenses pagan , xunto co recibo da auga e do lixo, os canon da auga e do saneamento que percibe o Goberno, sen que reciban os veciños nada a cambio, mentres si que vemos como a Administración asina convenios con outros concellos, sobre todo do PP, para obras de abastecemento". Barcia insiste en que el ejecutivo autonómico sabe de la gravedad del problema, "por iso fixo o proxecto". Y, dada la quinta rotura de la traída en un mes de verano con gran consumo, exige que empiecen a obrar, porque "non se fai unha tubaxe nova enriba da vella, xa que quedaríamos mentres sen auga. E a nova precisa de permisos de Renfe, de Estradas, do Concello de Trabada e do Camiño de Santiago, dados os lugares que terá que atravesar. Máis que un novo depósito, importa ter unha nova acometida", recalca.

Aprobación

Avanza el proyecto para crear una tercera travesía

El PXOM contempla la creación de una tercera travesía en Ribadeo, que aliviará el tráfico en el casco urbano y discurrirá desde la glorieta de O Xardín, pasando por la avenida Rafael Fernández Cardoso y la vieja estación de tren, hasta desembocar en la rotonda de Vilaselán, en el acceso a la A-8. El pleno ribadense aprobó definitivamente, tras atender las alegaciones presentadas, el proyecto técnico de sustitución de un vial municipal por este nuevo, el denominado SN-V2.

700,000 euros

Es el coste que tendría la actuación, un gasto que el Concello ahora no puede afrontar por lo que pedirá ayuda a otras administraciones. También se corrigieron una serie de errores en las identificaciones de las fincas a expropiar para continuar la senda das Aceñas y plantar vegetación autóctona.

Violencia de género

El BNG sacó adelante una moción para declarar personas non gratas a los miembros de La Manada, bajo el consejo del PSOE de no hacer referencia explícita en el texto al delito, puesto que aún no han sido condenados. Se temía que pudiesen reclamar indemnizaciones. También se aprobó una moción del PSOE para instalar en las fiestas puntos morados para atender a las víctimas e informar. La iniciativa logró el apoyo unánime con un añadido del Bloque para instar a la Xunta a distribuirlos, con personal cualificado.