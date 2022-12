El pleno de Foz aprueba que continúe la empresa que gestiona la residencia de mayores

El grupo de gobierno de Foz, del PSOE y el BNG, acordó este miércoles en el pleno, con la abstención de los ediles del PP, la continuidad de la concesionaria de la residencia de mayores, demandando también al Consorcio Galego de Igualdade e Benestar de la Xunta la titularidad del inmueble ante "o abandono dun servizo que é da súa competencia e responsabilidade que non quere asumir unha vez finalizado o convenio asinado co Concello", según dijo el alcalde, Fran Cajoto.

Este, además de afirmar que se atendieron y atenderán las demandas de la empresa Idea "cando e como proceda", indicando que se la ha resarcido con 36.000 euros de los 142.000 que en principio reclamaba al tener que cerrar el centro de día durante la pandemia, pidió al PP que "se poña do lado dos veciños" y facilite una reunión con la Xunta.

De esta forma, el gobierno focense insta a la concesionaria a continuar gestionando el servicio tras el 16 de enero y reclama al portavoz popular, Javier Castiñeira, que "non bote gasolina a un problema que xerou no anterior mandato ao asumir unha competencia impropia e unha residencia que non era súa".