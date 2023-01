Plenario Veiga: "Esta vida é moi complicada. Botarei así uns 10 anos máis"

Cando se lle pregunta se vai pasar un día destes por Vilaouruz responde: "Se unha semana non vou, xa non me vai ben". Foi partindo da pequena localidade da Pontenova desde que comezou a súa andaina na hostalería que o levou a ser responsable de catro locais, un deles compartido porque di que, doutro xeito, xa non podería facelo por falta de tempo.

Como se meteu neste negocio?

Empecei con Tíbor en Meira porque quería abrir algo na Pontenova pero naquel momento non había ningún local axeitado. Despois vin ese en Meira, preguntei por el e así empecei.

Que tal lle van as cousas despois da pandemia?

Pois está máis ou menos igual, a verdade. Eu pensei que iamos ter máis problemas, porque andiveron dándonos para diante e para atrás. Fomos os últimos naquelo de desescalar, pero penso que todo aquilo xa rematou.

E pensa que despois de todo o que pasamos a forma de saír pola noite da xente segue a ser a mesma, ou mudou algo neste tempo?

(Pensa uns segundos). A forma de saír... Pois creo que non cambiou moito tampouco. Penso que si que se pode dicir que o que medrou foi o que lle chamaríamos saír de día. Pero tamén é certo que é algo que digo polo que vexo por fóra, porque nos meus locais, a cousa non se notou moito. Eu o Tíbor úsoo tamén durante o día, de café concerto, e non noto cambios.

O traballo na noite é complexo. Como o leva vostede?

A min gústame, pero hai que admitir que si, que é complicado. Agora mesmo teño moitísimo tinglado montado e a realidade é que hai que estar presencial todo o que se pode. Por iso o último que collín, o Mazzamurelli , en Lugo, collino cun socio, porque senón érame imposible. Realmente é un traballo para estar uns anos. Eu agora levo dez e penso que estarei outros dez, máis ou menos. Polo menos facendo o que fago agora. Ao mellor despois me adico máis a xestión ou a outra cousa, pero de momento, hai que estar.

Vostede destacouse por facer funcionar locais en contornas rurais. Por que?

Ao mellor por vir precisamente dunha aldea da Pontenova, non sei, pero gústame o ambiente.

Pero tamén leva Hermo, todo un clásico...

Buf! Hermo é un monstro. Quítame anos de vida! É difícil sacalo adiante. Por onde está ubicado, polos desprazamentos que esixe á xente... É un negocio arriscado. Pero de momento ímoslle dando bastante ben, aínda que tamén sei que moitas actividades que facemos son moi arriscadas e cando traemos actuacións importantes sei que se unha sae mal nos pode dar un disgusto moi serio. O último, o de Camela, saíu de marabilla. Imos seguir facendo cousas así, pero sei que é arriscado, mesmo cos DJ, e iso que están de moda.

Agora o sector da hostalería de última hora está acumulando problemas coa que ten que pechar antes. Nota vostede iso?

A ver, nisto quero dicir que penso que se nos está faltando un pouco ó respecto. Eu ás veces saio do Tíbor ás catro da mañá e vexo locais abertos. Ou me chega xente a esas horas que vén de restaurantes que estiveron abertos ata esa hora. E iso non pode ser, porque se eu me paso uns minutos inmediatamente teño alí á Garda Civil e iso xéranos moitísimos problemas. Penso que todos deberiamos adaptarnos ao horario que temos marcado por lei, porque outra cousa prexudícanos a todos. E nós non somos responsables disto pero parece que somos os únicos aos que se nos fai pagar.