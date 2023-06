Las playas de O Vicedo no tendrán vigilancia por la falta de socorristas

A MARIÑA. Las dificultades para contratar socorristas para la vigilancia de las playas durante el verano es una constante de los últimos años para los municipios costeros. En A Mariña este verano los arenales de O Vicedo no contarán con servicio de vigilancia, según confirmó el regidor, Jesús Novo, ya que fue imposible encontratar el personal necesario. Ya en los últimos años este municipio registraba muchos problemas y contaba con este servicio solo en un arenal, pero este año no lo habrá en ninguno. Eso implica que no podrá izar las banderas azules que le fueron concedidas a Abrela y Xilloi.

Barreiros es, quizá, el municipio con las playas más peligrosas en cuanto a corrientes y oleaje

En Ribadeo la situación irá cambiando a lo largo del inicio del mes de julio. Mañana empiezan ocho socorristas y dos técnicos sanitarios. Desde el Concello esperan que el día 10 de julio entren otros cuatro socorristas más en el caso de que pasen las pruebas y el día 15 un tercer sanitario para completar una plantilla de quince personas. "Habrá seguridad", asegura el alcalde, Dani Vega. Izarán las banderas azules mañana tanto en As Catedrais como en Os Castros-Illas.

Barreiros es, quizá, el municipio con las playas más peligrosas en cuanto a corrientes y oleaje. Para este 2023 contarán con nueve personas trabajando en las playas: un coordinador, un patrón en la lancha, tres socorristas a mayores, dos auxiliares, una técnica sanitaria y una auxiliar de la técnico. Empezarán a trabajar este mismo viernes y se triplica el número de trabajadores, ya que el año pasado eran solo tres. En Barreiros tienen tres banderas azules (A Pasada, Coto y Fontea Valea) "pero non sabemos si as imos izar", dice Ana Ermida, la alcaldesa. "Imos priorizar a seguridade".

Foz contará con una plantilla de 17 personas. Son un encargado, ocho socorristas y ocho auxiliares de salvamento. El Concello ofertó 20 plazas pero tres de las de socorrista no se cubrieron. Los ocho socorristas y el encargado empezarán mañana y los auxiliares a principios de la semana que viene. En cuanto al izado de las banderas azules, Fran Cajoto, el alcalde, es escéptico. "Tenemos dudas, no sé en cuántas playas las podremos izar", dice.

En Burela, que cuenta con dos playas con bandera azul, A Marosa y O Portelo, pidieron siete plazas de socorristas "que agardamos cubrir", dice la alcaldesa, Carmela López Moreno.

En Cervo contarán con seis socorristas para cubrir las playas. En la de O Torno se izará la bandera azul mañana.

En Xove, el Concello cubrirá la playa de Esteiro, donde levantará la bandera azul, con tres socorristas. En principio, los arenales de Lago, que el año pasado tuvo vigilancia, y de Portocelo, quedarán sin ese servicio. "Hay un problema grave de falta de personal", asegura el regidor, Demetrio Salgueiro, que lanzará otra oferta al Inem para intentar atraer a más socorristas para cubrir estas dos últimas playas.

En Viveiro empezarán a trabajar tres socorristas mañana en la playa de Area, que es la que cuenta con bandera azul, pero la playa de Covas quedará sin tener vigilancia, por lo menos de momento. El Concello solicitó doce socorristas, le asignaron cinco pero solo se contrataron tres "porque no había más", afirma la alcaldesa, María Loureiro.