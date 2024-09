Las playas que faltan en la costa de Lugo

La realidad de las playas lucenses varía a lo largo del año. Así, algunas se quedan sin arena en invierno, un recurso que recuperan a finales de la primavera y mantienen hasta el otoño, época en que comienzan los temporales y el oleaje es mayor.

El geólogo Fran Canosa explica que la influencia de las mareas en estos cambios es mínima. "Máis que as mareas, é a ondaxe que recibe a nosa costa. Que estea máis alta ou baixa a marea afecta a un espazo, pero quen ten que movela é a enerxía das ondas, que coas correntres movilizan a area. Estamos onde chegan as primeiras ondas, o primeiro punto é a nosa costa, por iso é tan dinámica".

Vecinos y visitantes se sorprenden y admiran a la vez el hecho de que una playa sea de rocas (cantos rodados) o tenga más arena de la habitual. Ocurre ahora en el arenal ribadense de Os Xuncos (Ribadeo), que rebosa arena, pero también sucede en el resto de los arenales mariñanos hasta O Vicedo. Canosa destaca que "no inverno as praias teñen sempre menos area e no verán máis. A ganancia ou perda non é a mesma tódolos anos, hai un diferencial, a veces máis marcado, que é o que marca a dinámica costeira".

La recuperación de arena se produce desde finales de la primavera, cuando remiten los temporales marítimos, hasta principios del otoño o ya avanzado este. "No caso de Ribadeo, a movilización de area é cara aos Xuncos, dende As Catedrais e Esteiro", señala.

Fran Canosa comenta que "a deriva costeira funciona de oeste a leste, as masas móvense do Vicedo cara Ribadeo. Teño visto que nos últimos anos a zona das Catedrais, de forma xeral, coas súas variacións, estaba recibindo bastante area, loxicamente repercute nos Xuncos", pero subraya que "non son ciclos perfectos, polo que non é incompatible que ao ano seguinte, no verán, teñan menos que este ano". "Algunhas praias quedan sen area por completo, hai zonas que sufren variacións máis marcadas pola posición ou as correntes que pasan por alí".

El geólogo constata que en las últimas décadas se aprecia "unha perda xeral de area no sistema costeiro. De forma errónea atribúese á erosión da costa, pero a maior contribución de area prodúcese pola erosión dos continentes, os ríos transpórtana e as correntes van redistribuíndo. Ao mellor non tanto na Mariña, pero noutras partes da costa galega, polos encoros ou dragados estamos interferindo no equilibrio da natureza. Esas interaccións teñen efecto negativo. Sabémolo porque os sistemas dunares, que son o almacén de area que ten a costa, están en retroceso ou inactivos debido a que hai pouca area no sistema costeiro e por iso vemos socavóns".

La arena queda atrapada en los embalses

El geólogo expone que la arena queda atrapada en los embalses, pero "plantexar baleiralos supón un custo enorme, que tería un reflexo na factura da luz". Canosa precisa que "é un problema rexional, porque os sistemas dunares da costa de Cádiz están en óptimas condiciones, xa que o Guadalquivir non ten encoros".

Canosa comenta que el futuro de la duna de Corrubedo, que se mueve, depende de que "a vexetación vaia fixando, porque é un montículo de poucos centímetros de area cunha superficie grande". Cita la duna Pilat (Landas de Francia), la más grande de Europa, que "nútrese da cunca do río Garona, que tampouco ten encoros", como ejemplo de la correlación entre embalses y dragados que dificultan revertir la situación.