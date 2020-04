Las playas permanecen abiertas en A Mariña

Algunos municipios costeros españoles decidieron no permitir el acceso a las playas al empezar a relajarse el confinamiento con la salida de los niños a la calle, porque consideran que pueden provocar situaciones difíciles de controlar. Sin embargo, esta situación no se da en A Mariña, donde gran parte de los arenales son extensos y hay pocos en zonas urbanas propiamente dichas. Por eso, ahora en las salidas de los niños o cuando permitan hacer deporte y dar paseos, los mariñanos que estén a menos de un kilómetro de un arenal, podrán disfrutar de la arena sin ninguna restricción.

En este sentido, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia aseguró que “as normas nestas saídas fixan un quilómetro de distancia coa vivenda, polo que a xente que cumpla ese requisito poderá ir á praia e o resto non”. “Falo coa Garda Civil e coa Policía Local e, polo momento, non é preciso que dende o Concello se tomen medidas adicionais ás que marca o Estado; no caso de que así fora, actuaríase”, añadió. En el mismo sentido se pronunció la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, que dijo que “sería absurdo non deixar baixar á area cando hai máis espazo que nos paseos marítimos”, aunque también insistió en que es necesario que se cumplan las normas marcadas por el Gobierno central en este sentido.

María Loureiro, reconoce que se barajó la posibilidad de cerrarlas, pero optaron por no hacerlo “porque son espacios muy abiertos”

También en Foz se puede tocar la arena, “porque está permitido usar os espazos naturais”, precisa el alcalde, Fran Cajoto. Eso sí, estarán vigilantes de que se cumpla con la normativa: “Estaremos pendentes do comportamento da cidadanía, que está sendo bo ata o momento, e se se siguen as indicacións das autoridades sanitarias non haberá ningunha restricción. Se isto non fose así miraremos que medidas hai que tomar”. A la responsabilidad personal de cada uno apeló el alcalde de Burela, Alfredo Llano, que asegura que cumpliendo las normas pautadas por el Gobierno no es necesario implantar otro tipo de medidas adicionales desde los concellos.

Y la misma política siguen en Cervo, donde el acceso a los arenales es libre también para los que cumplan la distancia marcada de un kilómetro. A este respecto el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, apela a la “responsabilidade persoal” porque aquí “non hai aglomeracións nin no verán”. Y lo mismo subraya el regidor de O Vicedo, Jesús Novo, que dice que nunca hubo cierre de playas “porque son espazos moi amplos”.

Finalmente, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, reconoce que se barajó la posibilidad de cerrarlas, pero optaron por no hacerlo “porque son espacios muy abiertos”, pero apela también al cumplimiento estricto de las normas en este sentido.