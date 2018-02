Playas con Encanto impulsa un pack con Os Castros, As Illas y As Catedrais

Las playas ribadenses de Os Castros, As Illas y As Catedrais conforman una solución de continuidad para los ribadenses junto con la de Esteiro desde siempre. Se encuentran enclavadas en la parroquia de A Devesa y a muy poca distancia unas de otras. De hecho, con la marea lo suficientemente baja se puede dar un excelente paseo desde la más oriental de Os Castros a la de As Catedrais solo con mojarse los pies. Esta circunstancia que es natural para los ribadenses no lo es para casi nadie más, aunque los responsables de la página web Playas con Encanto, que crearon esa denominación y la explotan como tal sí lo percibieron y ofrecen información sobre las tres como un todo con continuidad.

Curiosamente el arenal al que menos información dedican es al de As Catedrais, en parte porque posee un bloque independiente en otra parte de la web.

El espíritu de los creadores de la página es precisamente el de dar a conocer las playas de Os Castros y As Illas y hacer ver a los visitantes que se trata de maravillas naturales que se encuentran a unos pocos metros de su vecina internacionalmente famosa y que, sin embargo, pasan desapercibidas para el gran público. Les sucede al estar absorbidas por el tirón mediático del arenal más visitado de Galicia, aunque mucho más como monumento natural pétreo que como playa propiamente dicha en la que pasar una jornada veraniega.

Los mayores elogios los dedican a As Illas, una playa de la que textualmente se indica en Playas con Encanto que "es otra de las hermosísimas playas de la Mariña lucense en la zona más al norte del litoral de Galicia. Es una playa espectacular que se abre a mar abierto al Atlántico entre formaciones rocosas increíbles y que a pesar de ser mucho menos conocida que la de As Catedrais (Las Catedrales) comparte con ella la espectacularidad de la pétrea arquitectura costera y la iguala en belleza".