La playa de San Bartolo, en Barreiros, sigue cerrada ante el peligro de derrumbes

La playa de San Bartolo de Barreiros sigue cerrada ante el peligro de que se produzcan nuevos derrumbamientos en el acantilado. El Concello ya cerró los accesos el pasado mes de enero tras el último de los derrumbes producido a finales de año y la alcaldesa, Ana Ermida, asegura que no se abrirá en verano "porque non se pode garantir a seguridade" de las personas. Precisamente fueron usuarios del arenal los que protestaron por el hecho de que el acceso a la playa no estuviera restablecido después de meses desde la caída de rocas y tierra.

"Esta situación dase en todo o litoral pola regresión da costa", indicó Ermida, que puntualizó que además tomaron la decisión antes de verano de cerrar un acceso entre las playas de Fontela y Lóngara también por el peligro de que se produzcan derrumbes que puedan provocar algún accidente. En este caso también hubo quejas de los usuarios, pero la alcaldesa insiste en que la prioridad es preservar la seguridad "e hai outros accesos próximos que se poden usar".

FALTA DE ACERA. También en la zona de San Bartolo se registraron quejas los últimos días por unas obras que algunos vecinos aseguran que "se hicieron invadiendo el terreno público y con la eliminación de la antigua acera". Esta situación obliga a los peatones a usar la carretera en sus desplazamientos. "Esta es una zona muy transitada por familias con niños, lo que supone un grave peligro ya que la eliminación de la acera se encuentra en plena curva", explica uno de los afectados.

El Concello también cerró un acceso entre las playas de Fontela y Lóngara por la misma causa

En este sentido, la alcaldesa explicó que el Concello está al tanto de esta situación y que los servicios técnicos la están estudiando.

PASEO. Otra de las quejas habituales en el litoral barreirense es sobre el paseo marítimo de la playa de Altar. Algunos usuarios lamentan que el paseo esté inconcluso y que obligue a los paseantes a utilizar "una carretera sin aceras y con intenso tráfico en los meses de verano". Además lamentan la falta de mantenimiento de la zona.

Ermida aclara que el paseo no está acabado al no haber terreno público disponible porque no hubo expropiaciones y subraya que es una circunstancia que "leva así dende o principio".