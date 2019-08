La playa de Celeiro vuelve a ser apta para el baño, pero no es recomendable

Las últimas analíticas realizadas por el Servicio Galego de Saúde sobre el estado del agua en la playa de la localidad de Celeiro, en Viveiro, muestran que recuperó notablemente su buena salud y los valores actuales hacen que de nuevo vuelva a ser apta para el baño. En cambio, desde el gobierno municipal mantienen su postura de que ante las fluctuaciones en los resultados obtenidos, sean los vecinos los que la utilicen para el baño o no según su propio criterio.

No se trata de una prohibición del uso del arenal, lo que hace que continúe la incertidumbre para los vecinos, que comenzaron a organizarse para protestar por esta situación ya que quieren utilizar dicha playa y no consideran justa la ambigüedad del Concello de Viveiro ni que la situación no se resuelva entre el propio Ayuntamiento, la Xunta y Portos.

Para demandar mayor claridad y una mejor información sobre lo que está sucediendo los vecinos se manifestarán a las seis de la tarde del lunes frente al propio arenal celeirés.

En cuanto a las últimas analíticas registradas por el Sergas, muestran que las bacterias EColi bajaron de 2.000 a 740 en la última lectura y el enterococo intestinal bajó de 500 a 42.