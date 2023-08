Uno de los clásicos de las citas gastronómicas del verano en A Mariña es la Festa do Ovo Frito, que abre las fiestas patronales de Cervo en honor a Nosa Señora, San Roque e O Carme. Esta fiesta deja claro que siendo uno de los platos más sencillos de la gastronomía popular gusta a todo el mundo porque no hay edición que no revalide su éxito. La organización preparó este lunes 1.200 kilos de patatas, 10.000 huevos y 4.500 chorizos para hacer más de 4.000 raciones que se vendieron a 6 euros acompañadas de pan y bebida.

Una fiesta siempre multitudinaria que estuvo amenizada por la charanga Fuego y la discoteca móvil Conxuro y abrió las patronales. Así, este martes está prevista la misa solemne a la una cantada por el coro cervense, seguida de procesión. A continuación, sesión vermú con la orquesta Tokio, que repetirá en la verbena con Aixa Romay de La Voz. Y este miércoles la misa es las doce seguida de sesión vermú con Zona Cero, que también amenizará la verbena.



Y el colofón final a las fiestas será el sábado con la Queimada Popular. Los actos arrancarán a las diez de la mañana con el Mercado Tradicional, que contará con distintos puestos, muchos de ellos de comida, y estará amenizado por grupos de música tradicional. Y a las once de la noche saldrá la comitiva de la Queimada, que a partir de las doce menos cuarto empezará la representación.

A su término empezará la parte musical con Astarot, A Banda de Balbina y la charanga Santa Compaña.