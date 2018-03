La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña cifró en 6.000 personas los asistentes a la manifestación en defensa de la sanidad pública que recorrió el jueves las calles de Burela. "A área da Mariña non se elimina" y "Feijóo escoita, A Mariña está en loita" fueron las consignas más escuchadas a los asistentes, aunque también pudieron oírse otras como "Desmantelan a pedazos, xa non temos marcapasos"; "Non, non, non as privatizacións" o "Nin recortes, nin privada, nin chanchullos á calada". Los asistentes también corearon frases en alusión a las declaraciones hechas desde las filas del PP sobre la asistencia a la manifestación de octubre: "Que conten ben, somos máis de cen" y "Que encendan o candil, que somos máis de mil".

Después de recorrer las calles de Burela, la organización leyó un manifiesto en la Praza do Concello en el que enumeraron sus exigencias: que se mantenga el área sanitaria de A Mariña, al igual que ocurre con la de Ferrol; que se retire la nueva ley de salud; que se dote de recursos humanos y materiales la Atención Primaria y que la ampliación del Hospital da Costa lleve emparejada una ampliación real de los servicios "porque esiximos unha sanidade pública de calidade, universal, gratuita, integral e integrada e de proximidade", decía el manifiesto.