La plataforma sanitaria convoca una manifestación para el día 28 en Burela

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña convoca una manifestación para el próximo día 28 en Burela bajo el lema ‘A Mariña pola sanidade pública. Aquí, agora e sempre’. «Temos a certeza de que só a contestación social masiva é capaz de mudar vontades políticas na dirección de recuperar a área sanitaria suprimida, de revertir as privatizacións xa efectuadas e impedir as que están na folla de ruta de Núñez Feijóo», explican desde el colectivo. De hecho, desde el colectivo explican que la movilización social, «mantida pola plataforma, sindicatos, grupos políticos e veciñas», ya consiguió algunas mejoras. Por ejemplo, a principios de mes se contrataron dos fisioterapeutas para el hospital y para las plantas de hospitalización de Traumatología y Cirugía, que eran atendidas por una única enfermera en los turnos de noche, se consiguió que fueran dotadas con una segunda profesional.

Desde la plataforma recordaron las deficiencias que , a su juicio, sufre la atención sanitaria en la comarca. «Vai case un ano desde que nos roubaron a área sanitaria con promesas de máis e mellores servizos que non só non se cumpliron senón que agora mesmo temos peores servizos que hai un ano malia potente obra de ampliación que se acompeteu no hospital», explicaron.

El colectivo critica que el hospital no cuente con consultas de enfermería oncológica y de cirugía vascular

En lo que respecta a la atención hospitalaria, la plataforma subraya que pese a ampliar las instalaciones del hospital no habrá resonancia fija, ni densitometría ósea ni el aparataje que permita hacer radiografías panorámicas dentales o electromiografías. Además, aseguran que no se contempla la creación de una consulta de enfermería oncológica: «Seguimos sendo o único hospital da rede Sergas sen esta figura». A ello añaden que tampoco se contempla la dotación del centro sanitario con una consulta de cirugía vascular «que evite desprazamentos innecesarios a Lugo».

En Primaria solicitan más personal de enfermería y que se cubran bajas y vacaciones

En Atención Primaria citan como principales problemas la falta de personal de enfermería, donde aseguran «continúan sen respectar a ratio dunha praza de medicina por outra de enfermería», la privatización del almacén que agudiza los recortes en material y la no sustitución de los profesionales de baja o de vacaciones. «No caso das pediatras», aseguran con respecto a las sustituciones, «este feito causou un grave problema sanitario e desencadenou unha resposta social contundente», que llevó a cubrir la plaza en Mondoñedo-Lourenzá y Barreiros. Además, hacen referencia a la ruptura del concierto que el Sergas mantenía con una clínica privada para atender la demanda de logopedia en pacientes mayores de 6 años y la fisioterapia, que «deixa sen atención a centos de doentes con tratamentos pendentes de rematar».