La plataforma de la residencia de Foz solicita una reunión con los tres grupos de la corporación

La Plataforma de Afectados pola Suba Abusiva das Tarifas da Residencia e Centro de Día de Foz registró el lunes un escrito en el concello solicitando una reunión con representantes de los tres partidos políticos que conforman la corporación.

En el escrito, el colectivo precisa que la reunión debe convocarse un día de esta semana y que solicitan el encuentro "para que o Concello se comprometa fehacientemente a paliar a suba abusiva resultante da nova licitación".

Familiares de usuarios del centro, organizados en esta plataforma, insisten en que la nueva adjudicación dejará sin poder usar la residencia a muchos usuarios "por motivos económicos". Desde el colectivo aseguran que piden este encuentro con el fin de "impulsar unha posible solución entre todos ao bloqueo existente".

La adjudicación del servicio quedó encima de la mesa en el pleno de la semana pasada en el que estaba previsto tratar el tema y desde la plataforma ya avisaron de que no descartan no firmar los nuevos contratos si no hay una solución.