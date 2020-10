La plataforma online Escaparate de Xove arranca con 55 empresas y 26 ofertas

La plataforma Escaparate de Xove, impulsada por el Concello con la colaboración de la asociación de comerciantes, ya está en marcha con la participación de 55 negocios y un apartado de ofertas en el que actualmente se muestran 26 promociones pero al que se irán añadiendo otras, pues el objetivo es que sea una página viva en la que también habrá lugar para oportunidades de empleo. Los interesados pueden acceder a su contenido en las webs municipales como xove.emprego.es.

La plataforma nació con la finalidad de ser como un "centro comercial unificado" en el que tienen cabida todas las empresas y profesionales para mostrar sus productos y servicios. "Escaparate de Xove nace para potenciar os puntos fortes do empresariado local, aproveitando a súa unión e capacidade de organización, o apoio do Concello e as posibilidades que ofrece a dixitalización", indican desde el Concello.

En la plataforma se muestran los datos principales de cada negocio, como la ubicación, el acceso a su servicio de venta online, la entrega a domicilio, las ofertas y promociones que tiene en vigor y si acepta currículums, todo ello con los objetivos de "amosar á clientela as vantaxes do consumo local, impulsar as relacións comerciais entre as empresas e cos clientes incrementando a súa presenza en internet, facilitar unha canle de comunicación para a oferta e demanda de emprego e atraer novas iniciativas empresariais".

La página funciona como un centro comercial unificado y también se pueden enviar currículums a los negocios interesados

Uno de los apartados más destacados de la plataforma es un mapa de ofertas y promociones donde se pueden ver "nun único link as ofertas de todo o municipio". Para empezar hay 26 y muy variadas, como descuentos y bonos de tratamientos de belleza, descuentos en alquiler de carpas para celebraciones, cestas de Navidad personalizadas, envíos gratuitos de compras online, descuentos en actividades de formación, en ropa, en combustibles, en material escolar y libros, en seguros médicos o en limpiezas de portales; vales de 20 euros en ropa, ofertas de peluquería, cartas especiales de fin de semana en restaurantes, promoción de lavado de vehículos, vehículos kilómetro 0, muebles, ofertas en supermercados, moldes de horno, flores artificiales, regalos de señalización rec flash o una promoción de alojamiento de fin de semana, entre otras.

"Está concebida como unha plataforma viva e cada empresa pode ir modificando a información ou meter ofertas novas", explica la agente de empleo y desarrollo local, Rosa Lage, que anima a más negocios a sumarse y destaca en cualquier caso la buena acogida inicial. "Que no primeiro día haxa 55 empresas e 26 ofertas é que está gustando", dice, al tiempo que destaca la ventaja de mostrar "información útil, actualizada e fácil de visualizar nun único sitio".

Otro punto a favor es que funciona como «unha canle de comunicación entre oferta e demanda de emprego» pues las empresas interesadas en admitir currículums también lo indican.

ABIERTA A NUEVAS INCORPORACIONES

Todas las empresas y profesionales del municipio pueden unirse a esta iniciativa, para lo que deben contactar en el concello con la agente de desarrollo local, Rosa Lage.

Las participantes por ahora son: O Camilo Carpintería, A Balea Verde Actividades de Ocio, Acosta Mueble, Aluguer de vehículos Paraíso, As Nereidas Aluguer vacacional, Automóviles Bando, Autoservizo de lavandería Mariñasec, Bar Cociña, Café Bar O cabaliño do mar, Carlos Peluqueros Unisex, Carnicería Charcutería José Antonio, Catycris, Centro de fisioterapia Xove, Centro Óptico Xove, Coidados limpeza de axuda no fogar, Conservas artesanas Curricán, Cosnor correduría de seguros, Cristalería San Ciprián, El Rincón de los Grandes, Eroski City, Establecimientos Rey Ferretería Almacén Construcción, Establecimientos Rey Exposición Baños, Estación de servicio Camba, Estética Marta, Farmacia Ana Boñar, Ferretería Suárez Óliver, Fifa, Grupo Roma, Hospedería de Teixide, José O Portugués, Lavandería Tintorería Mariñasec, Librería Estanco Basanta, Limpezas San Martiño, Lugar das Marías Hostal, Lugar das Marías Café-Xardín, Mapfre Xove, Panadería Maral, Mármoles A Mariña, Mercería Antollo, Muebles Toal, Multicarpas Eijo, O Armario de Xove, Peixería Barreira, Peluquería Capylaris, Peluquería Eugenia, Pilar Corgos Academia, Pizzería Onde Sempre, Restaurante Pepe, Restaurante O Refugio, School of English, Signo Taller del Rótulo, Suárez Óliver Transportes, Talleres Armando, Talleres Paraíso y Transportes Paraíso.