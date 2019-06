La plataforma Libres de Essure anima a las afectadas a unirse a una lucha "xusta"

Las integrantes de la plataforma Libres de Essure, un colectivo de mujeres que reclama a nivel estatal que se las ayude a mejorar y se las compense después de sus malas experiencias con ese método anticonceptivo que ya fue retirado del mercado ante los problemas que dio a miles de ellas, lanzó un mensaje de ayuda para que se unan a ellas "sen medo ningún nunha loita xusta" las que se vean afectadas en la comarca y en toda la provincia de Lugo "porque sabemos que as hai, pero polo que sexa non se deron casi a coñecer ou non saben que existimos". Lo explica la ribadense Inmaculada Iglesias, una de las afectadas que está "atravesando un calvario desde o mesmo día que mo puxeron e que me empezou a dar problemas dos que aínda non puiden repoñerme", explica.

Inmaculada Iglesias reconoce que hay mucho secretismo alrededor de los problemas que propició en muchas ocasiones la implantación del Essure y ello hace que en la plataforma con la que se están organizando haya pocas mujeres de esta zona de España en contraposición a otros lugares como Córdoba o Comunidad Valenciana.

Eso pese a que saben que también en Galicia el Essure se implantó a través del Sergas durante varios años, pese a que luego acabó siendo retirado como en el resto de España. Inmaculada Iglesias invita a las afectadas a consultar su página de Facebook que funciona con su propio nombre: Plataforma Libres de Essure. También disponen de Twitter propio y garantizan el anonimato siempre que la afectada así lo desee.

En su caso lamenta todos los efectos que le provocó contra los que sigue luchando como muchas compañeras "aínda que costa moito que se nos entenda".