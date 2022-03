La plataforma contra la hidroeléctrica recogió 4.430 firmas y 160 alegaciones

La plataforma de vecinos afectados por la central hidroeléctrica reversible Xistral entregó ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un total de 4.430 firmas oponiéndose a dicho proyecto constructivo que afectaría a los municipios de Alfoz, Ourol, Cervo, Xove y, en mayor medida, a O Valadouro.

Asimismo, la plataforma entregó un total de 160 alegaciones al anteproyecto que presentó la empresa Atalaya Generación-Desarrollos del Malache. Este jueves acabó el plazo para que se presenten las alegaciones elaboradas por particulares y otros colectivos.

Además, los integrantes de la plataforma aseguran tener constancia de que al margen de las alegaciones que ellos presentaron hay otras de otros colectivos distintos y también de personas a título personal y varias asociaciones "aínda que non sabemos o número exacto de cantas se presentaron".

No eludieron pronunciarse sobre la polémica surgida en cuanto a los plazos para la presentación de alegaciones. Aseguran que cuando denunciaron que el Concello de Alfoz las había presentado fuera de plazo "a nosa intención nunca foi a de crear crispación nin malestar na veciñanza, simplemente nos dedicamos a informar dos plazos segundo marca a lei nestes casos".

Asimismo, hacen una valoración de la etapa que se cierra ahora, la de estudio del anteproyecto de impacto ambiental para la presentación de alegaciones al mismo y la califican de "moi positiva".

GRAN ESFUERZO. Desde la plataforma vecinal afirman que realizaron un gran esfuerzo y confían en que finalmente "teña a súa recompensa axiña. O representante de Desarollos Del Malache, S.L.U., Pedro Machín, manifestou que non seguirían adiante co anteproxecto se había oposición veciñal, polo tanto, entendemos que queda demostrado que non queremos nin este, nin outro anteproxecto que veña a interrompir as vidas e o traballo dos nosos veciños, e así agardamos que lle chegue á empresa promotora. O positivo que puidera traer non compensa o negativo, e dende a Plataforma tivémolo moi claro dende un primeiro momento con un dos nosos lemas Renovables SI pero NON así".

Ahora comienza una nueva fase de este proceso de su lucha contra la instalación de la hidroeléctrica reversible y en ella dicen que esperan "poder dispoñer da información de todos os informes presentados".

Mientras tanto, anticipan que "seguiremos traballando e informando á veciñanza dos pasos a seguir. Para o vindeiro domingo, día 13, hai convocada unha manifestación de repulsa contra o anteproxecto presentado".