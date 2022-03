La plataforma contra la hidroeléctrica del Ouro acelera la recogida de firmas

Dos días son los que faltan para que se cierre el periodo habilitado para presentar alegaciones al anteproyecto de la central hidroeléctrica reversible Xistral por parte de todos aquellos colectivos que no sean administraciones públicas. La plataforma vecinal creada para intentar evitar su construcción continúa con la recogida de firmas aunque esta se vio paralizada en las últimas horas al menos en internet debido a un problema en la web Change.org. Pero al margen de este contratiempo, el trabajo que realizaron y que mañana tendrá que finalizar definitivamente lo dan por bueno ante la colaboración vecinal que encontraron.

Con la presentación de las alegaciones planteadas por los vecinos y colectivos de otro tipo, que no tienen que ser necesariamente las que lleguen de esta plataforma vecinal, concluirá esta primera fase de alegaciones al anteproyecto de la hidroeléctrica.

Los responsables de la empresa Atalaya Generación-Desarrollos del Malache SLU parecen estar a la espera de que concluya esta primera fase para evaluar mejor tanto las prescripciones vinculantes que ya les expuso Augas de Galicia y que les obligan a una modificación sustancial del anteproyecto presentado si quieren sacar la central adelante como las alegaciones que se presenten.

Uno de sus máximos responsables, Pedro Machín, ya dejó claro que no construirían la central si la oposición a la misma era importante o no contaba con lo que ellos consideraban apoyo social, aunque no llegaron a concretar qué entendían por apoyo social en la zona. Desde la plataforma vecinal por el momento son optimistas con respecto a la respuesta vecinal que tuvo su petición de lucha contra la central.

POSTURAS. Durante las últimas semanas, lo que sí se produjo tanto en la zona de Alfoz como, sobre todo, en O Valadouro, fue una fuerte división de opiniones entre los vecinos reconocida públicamente por los alcaldes de ambos municipios, Jorge Val y Edmundo Maseda, respectivamente.

El más efusivo de los dos a la hora de defender el proyecto, Maseda, llegó incluso a ironizar con él durante el Entroido, aunque lo cierto es que generó crispación e incluso algún enfrentamiento entre vecinos.