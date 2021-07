Una plataforma denuncia que el Sergas no le abona a una mujer operada en Burela lo que pagó en fisioterapia privada

Una de las portavoces de la Plataforma Sanitaria de A Mariña, Montse Porteiro, ha denunciado que el Sergas se niega a abonar a una mujer operada en un hombro en Burela en 2016 lo que pagó por sesiones de fisioterapia en la privada.

Porteiro ha concretado que "esta mujer denuncia que tras una intervención quirúrgica en el hombro en 2016, ella queda con secuelas que la dificultan en su actividad diaria y en su trabajo". Después de la operación, relata la activista de A Mariña, "se le solicita la rehabilitación post quirúrgica que es muy necesaria, pero este servicio no se lo dan hasta finales de 2020".

El Sergas no quiere hacerse cargo "porque dijo que no era urgente, ni una necesidad"

Es entonces cuando ella acude a la sanidad privada "y el Sergas, al pasarle la minuta, no quiere hacerse cargo porque dijo que no era urgente, ni una necesidad". "Este es un atraso inaceptable, esta tardanza, esta falta de continuismo terapéutico del Sergas. Además le realizaron una resonancia tras cuatro años de la operación, en diciembre de 2020 y a fecha de hoy no ha sido informada", ha afeado.

Montse Porteiro ha condenado, a su vez, que "esta mujer quería pedir una discapacidad en el trabajo y, para ello, necesita un informe de su intervención y de las secuelas que aún no se lo han dado". Finalmente, por parte de la plataforma sanitaria se critica que "aquí no sólo se está incumpliendo de forma flagrante la ley de garantías sanitarias, sino que se está vulnerando el principio de gratuidad de la asistencia pública que contempla la Ley General de Sanidad".