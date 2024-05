La Plataforma en Defensa de Feve ve problemas en A Mariña este verano

La Plataforma en Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo denunció la falta de personal y servicios en la comarca de A Mariña en un momento del año en el que se prevé una "alta ocupación e demanda" del uso de este medio de transporte en esta zona a raíz del incremento de turistas en verano para acceder tanto a playas como a diversas fiestas o para realizar excursiones.

Aseguran además que esta es una situación conocida por los responsables de la antigua Feve porque dicen tener constancia de que ya en varias ocasiones se realizaron viajes al límite de la capacidad de los trenes "o que xa ten acontecido en veráns anteriores" pero añaden que en lugar de programar una duplicación de unidades en los servicios para dar respuesta a esa demanda, "o que fixo Renfe foi deixar ao Ferrol-Ribadeo sen as unidades necesarias, nin sequera para un funcionamento mínimo".

Las paradas, con o sin viajeros

A ello añaden que sigue siendo "manifesta" la falta de interventores en los servicios, lo que propicia que muchos usuarios no puedan pagar su billete o realizar ningún tipo de consulta. "Por outra banda, esta situación provoca que as unidades teñan que facer todas as posibles paradas no percorrido rexional (Ortigueira-Ribadeo), existan usuarios ou non, evitando recuperar posibles atrasos coas paradas innecesarias" además de generar gastos innecesarios que acumula este servicio.