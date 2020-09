La plataforma en defensa del Feve recoge firmas para recuperar horarios

La falta de previsión sobre la recuperación de los servicios de Feve que se prestaban antes del estado de alarma lleva a la plataforma Pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo a impulsar una recogida de firmas en Change.org para instar a Renfe a restablecer las frecuencias que se redujeron en los últimos meses, tras "máis de 150 días con menos do 30% dos servizos".

Según la plataforma, Renfe redujo los servicios Ferrol-Ribadeo "nun 75%" y también las cercanías Ferrol-Ortigueira, todo ello "sen establecer unha data de recuperación, fiando todo a un suposto aumento da ocupación". Añaden que es de "urxente necesidade" contar con un servicio en los horarios básicos de transporte puesto que en las comarcas afectadas "non existe alternativa de transporte público" y a eso se suma ahora al inicio inminente del curso lectivo en institutos y universidades, lo que evidencia, a juicio del colectivo, "o desmedido desinterese de Renfe e das administracións responsables por destruír definitivamente o noso tren".

Desde la plataforma dicen no comprender los motivos por los que no se mantienen los horarios establecidos hasta antes del estado de alarma y se impusieron otros "illadamente, inservibles para a cidadanía". En concreto piden que se restablezcan "con carácter urxente" las frecuencias de media distancia Ribadeo-Ferrol de las siete menos cinco de la mañana, Oviedo-Ferrol de las dos y media de la tarde, Ribadeo-Ferrol de las tres, Ferrol-Ribadeo de las once menos cuarto de la mañana, Ferrol-Oviedo de las tres y media de la tarde y Ferrol-Ribadeo de las siete y cinco de la tarde, así como los servicios de proximidades de Ortigueira a Ferrol y viceversa de las seis y treinta y cinco de la mañana y de las ocho y cinco de la tarde, respectivamente.

Pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo explica que impulsa esta recogida de firmas al verse "obrigada a intentar cantas iniciativas estean ao noso alcance" para dar visibilidad al problema. "Sabemos perfectamente que isto non é un medio resolutivo, pero confiamos que chegue a máis xente o atropelo que están a cometer os dirixentes dunha empresa pública como Renfe, a cal está a marxinar a toda a veciñanza de Ferrolterra, Ortegal e A Mariña, xa sexa estudantes, traballadoras ou maiores; como se xa non fose suficiente a mediocre xestión de todos estes anos", critican.