La Plataforma en Defensa do Ferrocarril de Feve denunció que en la actualidad la línea Ferrol-Ribadeo-Ferrol lleva varios días sin los servicios que ofrece a mediodía y por ello continúan reclamando "solucións para o noso tren" porque insisten en que este ferrocarril de vía estrecha no se está tomando en serio "e mentres o 95% do mundo está preocupadísimo polo tema trenes ancho métrico-gálibo, nós seguimos a ter unidades que non están dispoñibles". Sin embargo, dicen que "lamentablemente, parece que non temos a gracia nin o mediaticismo" de Miguel Ángel Revilla "nin tampouco a atención do ministerio, nin da Xunta".

En este caso indican que las unidades adscritas, a diferencia de lo que pasó en la zona este, sí que tienen un gálibo adecuado para pasar por los túneles, "pero teñen outros problemas dende sempre que interesan menos que o destes días". Desgranan esos problemas indicando que son unidades nuevas, entregadas entre 2009 y 2011, "pero teñen problemas dende a entrega que non foron solucionados a día de hoxe, que provocan incidencias casi diarias. Necesitan unha reforma integral que non se realizou".

Otro problema que añaden al anterior, y vinculados entre ambos, es que "Renfe non prové de recambios aos talleres, podendo botar as unidades apartadas máis de doce meses", y como muestra indican que en estos momentos en Ferrol hay al menos tres unidades a la espera de recambios. Además dicen que los talleres de Renfe en Ferrol no cuentan con infraestructura ni personal suficiente y como consecuencia de ello "as unidades deben ir frecuentemente a Asturias e Cantabria realizar reparacións, co atraso de tempo que conleva".

Por eso desde esta plataforma consideran que "sería importante dotar aos talleres dunha quenda nocturna para recuperar unidades mentras non se prestan servizos. Que o material sexa fiable é a primeira pedra para que este servizo funcione adecuadamente; con fiabilidade e puntualidade" e insisten en solicitar más preocupación por el ferrocarril a los gobernantes estatales y autonómicos.