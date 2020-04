La plataforma de auxiliares de Alcoa insta a renunciar a hacer horas extras

Los delegados sindicales de todas las auxiliares de Alcoa en San Cibrao proponen a sus trabajadores renunciar a hacer horas extraordinarias como primera medida de protesta tras el anuncio de Alcoa de dejar de realizar los trabajos necesarios para poner en marcha las cubas de electrolisis que lleguen al final de su vida útil, unos trabajos que de los que se encargaban cerca de medio centenar de operarios de tres contratas.

La Plataforma Coordinadora de Traballadores de Auxiliares apunta que los delegados de las distintas empresas mantuvieron conversaciones para abordar el problema y debatir las posibles acciones de protesta contra la decisión de la multinacional. "Serán máis se a situación se agrava", avanzan, pero por el momento proponen "a todos os traballadores das auxiliares a paralización de realización de horas extraordinarias".

"Sería unha falta de empatía seguir facendo horas extras para facer crecer o salario cando hai case un cento de compañeiros que están a piques de perder o seu posto de traballo", dicen desde la plataforma, que pide "a comprensión e solidariedade de todos e o apoio a dita medida" y alude en este caso a un centenar de afectados ya que aunque los que realizan ese trabajo son cerca de 50, temen que la pérdida de esos contratos tenga una repercusión mayor en las contratas.

Añaden que por ahora ninguna de las empresas afectadas propuso Eres, Ertes o despidos, "mais se eses anuncios chegan as medidas irán a máis e non vacilaremos na intención de defender todos e cada un dos postos de traballo", sostiene el colectivo, desde donde puntualizan que en estado de alarma no pueden realizar manifestaciones aunque "o dereito de folga segue vixente". "Estes delegados non permitirán que se confinen os dereitos da clase traballadora e se eliminen os seus postos de traballo", insisten.