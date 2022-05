La Plataforma de Afectados pola Central Hidroeléctrica Reversible Xistral, proyectada entre los municipios de O Valadouro y Alfoz, anunciaron este miércoles que la empresa Desarrollos del Malache, filial de Atalaya Generación, recibió el informe de alcance elaborado por el Gobierno sobre el anteproyecto de las instalaciones.

Según el colectivo, el Ministerio de Transición Ecológica remitió el martes toda la documentación recabada en esta fase de consultas previas a la evaluación ambiental. "Chegados a este punto, a empresa promotora tería que corrixir o proxecto tendo en conta todo o aportado ou desistir do mesmo", indican desde la plataforma.

"Entendemos que é moi difícil que este proxecto, ou outro similar, sexa viable", sostienen. "Agardamos nos próximos días unha resposta da empresa promotora e comunicación oficial de que este proxecto finalmente non se vai levar a cabo, xa que, como ben dixo o seu representante publicamente, independemente dos informes, nunca iría en contra da veciñanza e, como quedou demostrado na manifestación do pasado 13 de marzo, a veciñanza non quere a hidroeléctrica", asegura el colectivo.