Año tras año desde 1156 As San Lucas de Mondoñedo son una cita obligada. Este año también, a pesar de que serán atípicas debido a las restricciones impuestas por el covid, con aforos limitados y pequeños actos. Aún así las ferias más antiguas de Galicia empezaron este viernes con el pregón del director de la escuela de música municipal, Xan Carballal, que horas antes de pronunciarlo reconocía que en sus palabras plasmaría "o meu sentir cara a Mondoñedo, a cidade que me namorou e na que escollín vivir e formar unha familia".

Y es que Carballal es natural de Lugo y cuando decidió vivir en Mondoñedo se encontraba residiendo en Xove. "Foi no verán de 1996 durante uns cursos de verán cando quedei fascinado pola cidade, así que trouxen á miña muller e decidimos asentarnos aquí", explica. Y de este idilio habló en su pregón. Una elección de la que nunca se arrepintió y a la que también contribuyeron sus padres, a los que ya les gustaba la ciudad. Por eso, Xan Carballal ya acudía de niño a las San Lucas. "Encántanme estas feiras porque é volver á miña infancia, a aquel olor a gando que me encanta e que aínda recordo de cando había feira no San Froilán".

La lectura de pregón, que se cerró con la actuación del coro Mestre Pacheco, cerró un primer día de actividades que incluyó la recepción de las autoridades y la lectura del manifiesto al mariscal Pardo de Cela en los jardines de Álvaro Cunqueiro.

PROGRAMA. Este sábado, a las once de la mañana, se celebra el concurso de caballos trotones en el recinto de A Granxa y la sesión vermú con la charanga BB+ en la alameda. A partir de las cinco de la tarde los grupos del encuentro folclórico recorrerán la ciudad y a partir de las ocho y cuarto se proyectarán dos vídeo mapin en la fachada de la catedral y será el concierto de Xosé Lois &Aliboria.

#EnVídeo 📹 🐴 El recinto de A Granxa acoge el concurso de caballos trotones dentro del programa de As San Lucas 🐎 pic.twitter.com/uVcgXQi3Fx — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) October 17, 2020

Para este domingo está previsto el concurso morfológico de pura raza gallega, por la mañana, y el concurso de andadura, por la tarde. A las siete, Antonio Reigosa presentará su libro Contrahistorias de Galicia y a las ocho, actuación musical en la alameda. A las nueve habrá una sesión de fuegos artificiales que cerrará los actos, que siguen el lunes y el martes.