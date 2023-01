La plantilla votará la oferta de Alcoa con CC.OO. y UGT a favor y la CIG en contra

Los trabajadores de Alcoa en San Cibrao deciden en referéndum este martes y el viernes si aceptan o no la última propuesta de la empresa, en la que asume el sobrecoste de las inversiones, blinda el empleo de Aluminio un año más y reparte una prima de dos millones entre el plantel, a cambio de prolongar el rearranque de la fábrica, que no se completaría hasta 2025. La oferta tiene valoraciones distintas por parte de los sindicatos, que en la asamblea de este lunes dieron sus razones, CC.OO. y UGT a favor, y la CIG en contra.

José Antonio Zan: "Si sale no, dimito"

"Nosotros lo que ponemos ante todo es la viabilidad de la fábrica. Si Alcoa está invirtiendo aquí cerca de 200 millones no va a cerrar al día siguiente. Es un acuerdo que garantiza no solo nuestro futuro, sino el de muchas generaciones", afirma el secretario de la sección sindical de CC.OO. y presidente del comité, José Antonio Zan, que ve garantías para la planta de Alúmina en la tramitación de la ampliación de la balsa de lodos y en el consumo de alúmina local hasta 2026, y para las empresas externas en que "se fabriquen las barras de compensación en 16 meses por nuestras auxiliares".

Si sale el no, Alcoa aplicaría el acuerdo "como lo entiende la empresa, las barras se harían en seis años y el horno sin asegurar cuándo acaba y sin dinero para acometerlo. Habría que volver a los juzgados y a ver qué conseguiríamos", dice. En su caso, como responsable de CC.OO., presentaría la dimisión: "Por coherencia, no puedo estar pidiendo el sí y que los trabajadores digan que no. Tendré que dimitir y quien tiene que sacar a los trabajadores de esta será el que dijo que era mejor votar que no", afirma.

Xosé Paleo: "Esta proposta de Alcoa non garante nada para Alúmina"

Quien pide el no es la CIG. Su portavoz, Xosé Paleo, ve negativa la oferta en primer lugar porque el rearranque iba ser al 100% en junio del 2024 "sen condición de ningún tipo" y ahora se aplaza a octubre de 2025, "pero non hai garantías de manter a produción ao 100%, pode baixar ata o 75%". Añade que entre medias solo habrá 32 cubas activas "e iso pretende que pase por garantía para Alúmina, cando a alúmina para esas cubas a produce en 20 días". Tampoco ve un compromiso por parte de Alcoa la ampliación de la balsa ni la afirmación de que no parará la refinería este año y critica que no blinde a sus trabajadores con la excusa de que son dos sociedades propietarias, cuando tiene el 60%.

Paleo también lamenta que las auxiliares "quedan totalmente colgadas" al no extenderse sus contratos más allá del pacto actual, hasta final de 2024. En cuanto a la inversión del horno, recuerda que la obra comprometida es la misma que ya estaba firmada. "Comprometeuse a un investimento que agora nos está vendendo como algo novo cando é o mesmo texto do acordo anterior. Calculou mal os custos pero iso non é culpa nosa", afirma. "Temos un acordo que teremos que facer cumprir e se Alcoa non quere haberá que xudicializalo", advierte.

Diego Ballesteros: "O si é a mellor das opcións"

Desde UGT, Diego Ballesteros expone que el sí "é amellor das opcións, a que lle dá máis futuro e viabilidade a todo o complexo", pues si Aluminio rearranca en 2024 lo hará "nunhas condicións que non vai ter viabilidade" por el precio eléctrico, ya que todavía no estarán funcionando las PPA y "vai seguir perdendo cartos", además de faltar inversiones clave como las barras o el horno de cocción. Sobre este explica que si no se acepta la oferta, Alcoa solo se compromete a una primera fase en la que lo adapta para poder fabricar ánodos grandes, pero en la práctica se seguirá con el pequeño hasta que decida ejecutar la segunda parte -sin fecha ni presupuesto- para adaptar el sistema de transporte.

Ballesteros cree que Alúmina y auxiliares están cubiertas. "Hai que entender isto coma un complexo, a maior garantía de traballo é que as fábricas produzan. Hai 40 anos que está isto aquí montado e 40 anos que levan dicindo que Alúmina nunca deu beneficios, pero ata que parou Aluminio nunca se baixou o caudal. Como nos dediquemos a dividir e a tirar por terra todo o que custou ter isto aquí, mal imos", concluye.

VOTACIONES. El comité acordó suprimir la opción de votar por correo, de modo que los trabajadores deberán ir de forma presencial al comedor, este martes de diez de la mañana a cuatro de la tarde y de nueve a doce de la noche, o el viernes de diez a cuatro. La papeleta únicamente debe poner sí o no.