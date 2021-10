La plantilla de Vestas rechaza traslados: "Só pretenden que asinemos o despido"

El proceso de consultas para aplicar el Ere a los 115 trabajadores de la planta de Vestas en Viveiro acabó sin avances. La empresa sigue con la intención de sacar adelante los despidos mientras el comité insiste en dar una oportunidad a la mesa industrial, además de reclamar aún más apoyo político. Además, la propuesta de reubicar en diferentes puntos de España a los empleados solo busca "quitar a atención do foco principal, que é salvar a producción de Viveiro, só son ofertas para que asinemos un despido".

El presidente del comité, David Mariño, asegura que "non son máis que promesas sen fundamento nin base para que asinemos e, en todo caso, A Mariña quedaría sen outra empresa e nós teriamos que marchar fóra dos nosos fogares, con fillos, hipotecas e moita dor". Considera que la empresa solo quiere cubrir etapas "para cumprir coa lei e nós só queremos que se paren a negociar sen o Ere correndo. O único que avanza sen parar é o reloxo, cada vez queda menos para o Ere".

Mariño recuerda que "cada vez queda menos para o Ere" y el compromiso de la Xunta de buscar un inversor para la fábrica

David Mariño, defiende que "necesitamos moita máis axuda, porque se isto segue adiante nunha semana estaremos na recta final da negociación, alguén do Goberno se ten que mollar dunha vez". La próxima reunión será el viernes 22. El comité seguirá exigiendo una solución para mantener todos los empleos y recuerda que existe un compromiso por parte de la Xunta para buscar un inversor que adquiera la fábrica y asuma sus empleados. Por tanto, reitera la necesidad de participar en la mesa industrial creada por el Gobierno y la Xunta, que tienen competencias, y "darlle unha oportunidade".

El comité piensa que la empresa trata de minimizar los efectos del Ere y evita comprometerse con la mesa industrial para buscar una salida a la plantilla. "Para Chavín só plantexan algún proxecto de hibernación, mantela con cinco ou dez persoas para mantemento preventivo por se lles interesa que volva funcionar nalgún momento ou como punto loxístico para gardar material, pero iso non dá para seguir traballando, porque non queren traer procesos industriais, non están pola labor nin con subvencións".

ALTERNATIVAS. Mariño solo atisba dos opciones, o se materializa la compra de terrenos por parte de un tercero o el Gobierno hace una presión efectiva que permita mantener la fábrica como una decisión estratégica "sen que supoña un investimento enorme nin un dano. É un tema de vontade, porque hai cousas dentro da cadea de produción que se poden facer. Hai que traballar pensando que mantela pode ter algunha vantaxe".

Los trabajadores harán el viernes a las ocho de la tarde en la Praza Maior de Viveiro una concentración velorio por sus empleos, el 20 acudirán al Parlamento para reunirse con el Bloque por mociones que presentarán y hacer una concentración. También el viernes llegará su compañero Paleo a la central de Dinamarca en bicicleta para entregar la carta en que piden que no cierre Chavín.

PSOE, Concello de Barreiros y plataforma sanitaria apoyan la protesta del 17

Los sindicatos CC.OO., CIG y UGT han convocado para el domingo una movilización conjunta por el futuro de A Mariña que recibe el apoyo del PSdeG en la provincia, el Concello de Barreiros y la plataforma sanitaria. Reclaman a todas las administraciones que se frene la sangría económica y laboral que padece la comarca.

Los socialistas presentaron en el Parlamento una propuesta para "non deixar morrer A Mariña" y demandar "un plan de industrialización, potenciar o turismo, apoiar o pequeno comercio e os autónomos así como o sector da hostalería",

Resaltan que la situación es crítica por el cierre de empresas, la precariedad laboral, los recortes sanitarios o la reducción de docentes, a lo que suman las "insuficientes infraestruturas".

Los tres grupos de la corporación de Barreiros –BNG, PSdeG y PP– también respaldan la protesta y animan a la ciudadanía a participar. Saldrán a las doce del mediodía de la Cruz Roja de Viveiro. Claman así contra la destrucción de empleo de la última década y la actual situación de Alcoa o Vestas que conduce a la desertización industrial y a la emigración.

La Plataforma Sanitaria da Mariña también se adhiere a la manifestación e invitan a los vecinos a "saír de xeito masivo á rúa porque a loita sen tregua é a única forma de lograr cambios".