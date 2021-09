La plantilla de Vestas demanda apoyo político e inicia las concentraciones

Todavía digiriendo el shock de que su fábrica va a cerrar en tres meses, el comité de Vestas en Chavín se reunía el martes por la mañana de forma extraordinaria y convocaba una asamblea para explicar a los trabajadores los primeros pasos a seguir en la lucha para tratar de revertir esta situación. Las movilizaciones más inminentes son unas concentraciones en la propia fábrica que empiezan esta mañana y los primeros contactos a nivel institucional los tuvieron anoche con el Concello de Viveiro.

El presidente del comité, David Mariño, explicaba que las concentraciones las harán delante de la fábrica de lunes a viernes a las diez y media, en el tiempo que tienen para el descanso. "É unha primeira mostra pola nosa parte da total disconformidade e repulsa por este anuncio", apunta, y añade que a esta movilización seguirán otras todavía por acabar de concretar, como una protesta en la Praza Maior. "Empezamos pouco a pouco pero imos ir progresivamente amosando o noso descontento e escalando para chegar cada vez máis alto na nosa demanda a nivel político", reseña.

Un primer paso en este ámbito lo dieron anoche en su primera reunión con un representante institucional, que fue la alcaldesa de Viveiro. "Foi a primeira que se puxo en contacto con nós e esperamos a raíz desta reunión ter outras a outros niveis. É un encontro informal, de urxencia, pois a nosa intención é programar unha reunión con toda a corporación municipal", explicaba Mariño.

La regidora, María Loureiro, avanza que están pendientes de la convocatoria de un encuentro "lo antes posible" con presencia de la empresa, los sindicatos, la Xunta, el Gobierno y el Concello para abordar la situación y que lo primero es exigir a Vestas que revierta su decisión. "No nos podemos permitir el cierre y la pérdida de los puestos de trabajo", dice Loureiro, y critica además "la forma inhumana" en que se dio la noticia a los operarios, "cuando estaban trabajando muchísimo".

La alcaldesa les trasladó el apoyo de la corporación y dijo que habló "con el secretario de Estado y con el vicepresidente de la Xunta, que están a su entera disposición". Demanda el apoyo de todas las instituciones para "buscar un plan de reindustrialización, porque tenemos instalaciones y mano de obra y lo que está pasando con esta zona es terrible", afirma.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, reconoció el martes que el cierre de Vestas es "un nuevo palo para la comarca de A Mariña" y que en el Gobierno están "consternados por esta noticia". También lanzó a los trabajadores el mensaje de que "el Gobierno siempre estará de su lado y trabajando para que esa planta pueda mantener esas capacidades, ese empleo y ese futuro en definitiva que buscamos para que la industria sea también un pilar de la recuperación".

EL DÍA DESPUÉS. Regresar a la fábrica el día después de un anuncio que cambiará sus vidas fue "moi duro" y también "desconcertante" para los operarios, sobre todo al inicio de la jornada cuando todos se incorporaron a sus puestos. "A xente non sabía moi ben que facer, incluso se traballar ou non, xa que despois dunha noticia así non sabes como reaccionar", apunta David Mariño. Sin embargo todos retomaron sus labores: "Temos unha responsabilidade tremenda e a pesar do shock inicial seguimos sendo os profesionais que fomos sempre", destaca.

"Este centro de traballo nunca tivo balances negativos"

"Trátase dun centro de traballo rendible que nunca presentou balances económicos negativos, e dun conxunto de traballadores e traballadoras altamente cualificados e produtivos, que se foi adaptando sempre ás novas esixencias do mercado e que converteu a planta de Viveiro nun centro de referencia, como así recoñeceu a dirección de Vestas en innumerables ocasións", defienden desde el sindicato UGT a nivel gallego, comarcal y de la propia fábrica. Esta organización manifiesta su "máis frontal e absoluto rexeitamento" a este cierre y demanda una actuación decidida y rápida de las administraciones para evitarlo.



Más allá de Viveiro, dicen que el cierre "é unha dura labazada para unha comarca xa moi castigada" por la situación de Alcoa y supondría también "un duro revés para o emprego e a actividade industrial de Galicia, que na coxuntura actual non se pode permitir".



A la espera de que la empresa inicie el periodo de consultas, UGT insta a la Xunta y al Gobierno central «a que se impliquen e comprometan na busca dunha solución para esta situación concreta e para poñer freo ao goteo continuo de perda de emprego industrial en Galicia".



También demanda a las administraciones atención sobre el hecho de que algunas empresas reciben subvenciones y facilidades para su actividad pero después "deciden trasladar a súa produción sen unha explicación produtiva e industrial clara, simplemente por aforro de determinados custos".



La CIG, por su parte, también ha mostrado su "absoluto rechazo" al cierre y reclama a la Xunta que adopte las medidas necesarias para evitar despidos.



En un comunicado, el sindicato reprueba que esta decisión empresarial "no tiene más motivación que deslocalizar la producción para incrementar los beneficios". "Permitir los 115 despidos directos y el cierre de la fábrica de Vestas supondría un durísimo golpe en el proceso de decaimiento progresivo que vive A Mariña a nivel industrial y de empleo", avisa.



"Es el mundo al revés: llena el país de eólicos, pero se permite que cierren las fábricas donde construyen las piezas de los molinos y que se destruyan centros de empleo para seguir engordando los bolsillos de los accionistas", censura el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.