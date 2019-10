La falta de garantías decepciona a la plantilla de Alcoa

La esperada visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, a la fábrica de Alcoa en San Cibrao no tuvo un resultado tan positivo como deseaban los trabajadores, pues según traslada el comité de empresa la solución que necesitan para abaratar el coste eléctrico y despejar las dudas sobre un posible cierre "dista moito de estar garantida" y por ello continuarán con el calendario de movilizaciones.

El comité explicó que la ministra, a pesar de "entender a urxencia" para la aprobación del estatuto, reiteró que el Gobierno no puede aprobar en funciones el texto -que había prometido en la campaña de las anteriores generales, hace siete meses- pero les avanzó que la próxima semana el Consejo de Ministros dará luz verde a la ampliación del crédito para abonar la compensación por CO2 al máximo permitido por la UE y que los pagos "faranse efectivos antes de final de ano". También comunicó al comité su intención de convocar para 2020 una subasta de interrumpibilidad "en condicións idénticas" a la del segundo semestre de este año, una prórroga que "se está negociando coas autoridades da Unión Europea".

El presidente del comité, Xosé Paleo, transmitió cierta "decepción" ya que "houbo boas palabras, interese, pero solución non concretou ningunha" y apunta que el tiempo pase sin que haya avances "é cada vez peor". "Veu aquí a non dicir nada e iso non é bo. Cada vez se apura máis o prazo para tomar unha decisión por parte de Alcoa e non vemos encima da mesa que nada se concrete. O peor é a incertidume, non saber se ese estatuto vai servir ou non para nada. Se non o fan público o que nos dan a pensar é que de momento non teñen unha solución para a industria do aluminio e iso preocúpanos moito", dice.

En la fábrica quedó constituida este martes una mesa de seguimiento de la crisis con representantes de los gobiernos nacional y autonómico, de la compañía y de los sindicatos. El comité transmite que la ministra quedó en llamarlos la próxima semana para fijar la fecha del siguiente encuentro, en el que se comprometió a "ensinar e analizar o contido do estatuto" como demandan el propio comité y también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Es evidente que tenemos que conocer el contenido y el alcance del estatuto para lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a las familias", señaló Feijóo, que también pidió a la ministra que ese documento distinga entre empresas electrointensivas e hiperelectrointensivas, como es el caso de Alcoa, "porque pocas más hay con un factor de coste energético tan importante".

Antes de reunirse en privado con el comité, la ministra, el presidente de la Xunta, el conselleiro de Industria, el delegado y la subdelegada del Gobierno, el delegado de la Xunta en Lugo y los alcaldes de Cervo y Xove participaron en una visita por la fábrica de Aluminio con los directores de esta fábrica y de la de Alúmina, además del presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, quien advirtió de que lo poco que conocen del estatuto no soluciona el problema de la planta de Aluminio, que encadena pérdidas millonarias y que este año redujo su actividad un 11%.

"Puede ser una pequeña señal positiva, pero si no contiene las medidas necesarias, que es lo que estamos percibiendo, tendrá un impacto mínimo en la factoría y será por tanto absolutamente insuficiente", afirmó. Añadió que no era su intención "alarmar", pero "sí constatar la urgencia de medidas adicionales, condiciones para seguir generando empleo de calidad y actividad en estas plantas", petición que trasladó a Maroto.

"La actividad industrial del sector del aluminio no puede mantenerse al precio tan alto de la electricidad", aseveró Dorado, para pedir a la ministra y a Feijóo "costes competitivos y certidumbre en el marco energético". Recordó que el 40% de los costes de producir aluminio en la fábrica San Cibrao son de electricidad y que el precio que pagan en España es "un 40-60% más alto" que el de sus competidores en la zona euro. "Todo esto pone a la planta de aluminio primario en una situación comprometida", lamentó.