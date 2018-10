La plantilla de Alcoa suma el apoyo de la Diputación

CERVO. La plantilla de Alcoa continúa recogiendo muestras de apoyo a la continuidad industrial y de los empleos a las que ayer se sumó una declaración institucional que aprobó por unanimidad la corporación de la Diputación Provincial de Lugo tras unificar sendas mociones del PP y del BNG.

Este documento pide instar a la Xunta a demandar al Gobierno central que ponga en marcha este año la partida de 150 millones de euros presupuestada para compensar a las electrointensivas por los malos resultados de las últimas subastas, que en el año 2019 y siguientes se implante un nuevo régimen de compensación por los costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad y soportados por estas industrias, que se establezcan en próximos ejercicios todos los mecanismos de compensación necesarios para que estas empresas compitan en igualdad de condiciones con sus homólogas europeas, y demandar a Alcoa la retirada del Ere y la apertura de una mesa de negociación para buscar soluciones. En todos los puntos se pone como condición a la empresa invertir en las plantas y mantener los empleos.

Desde el grupo popular mostraron su satisfacción por la aprobación de su iniciativa. Según indicó el diputado y alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, ven preciso «conformar unha fronte institucional común en defensa do emprego e do mantemento da actividade industrial de Alcoa, para o que é de vital importancia contar co apoio e implicación do Goberno de España».

El diputado mariñano del BNG, Antonio Veiga, insistió en la necesidad de «manter unha postura de unidade política para apoiar e favorecer ás traballadoras e traballadoras das factorías de Alcoa que, neste momento, ven perigar os seus postos de traballo».

El presidente de la Diputación, Darío Campos, trasladó el apoyo de su grupo «para que Alcoa siga aí, que non marche porque para A Mariña sería moi duro que Alcoa desaparecera».

ASAMBLEA. Por otro lado, los trabajadores de la planta de San Cibrao están convocados por su comité a una asamblea general a las tres y media de esta tarde en el comedor de la fábrica. En ella los sindicalistas explicarán a la plantilla la situación actual, tras reunirse la semana pasada con el director del centro y presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, y recabar apoyos de distintos políticos en la marcha que organizaron el lunes hasta Burela.

En el encuentro también abordarán nuevas movilizaciones.