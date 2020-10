Los trabajadores de Alcoa siguen adelante con las movilizaciones para reclamar una solución para el despido de 524 empleados de la planta de Aluminio y la parada paulatina de las cubas anunciada por la multinacional. La próxima protesta será este jueves, a las once de la mañana, frente a la oficina del Inem de Burela para hacer visible "o impacto do peche da fábrica".

Una movilización a la que además acudirán empleados de las empresas auxiliares, también afectados por el cierre, y con la que se busca reflejar el impacto que tendría para toda la comarca la pérdida de un millar de empleos, entre directos e indirectos, que no sería otro que "a morte da Mariña", como llevan recordando en todas sus reivindicaciones.

"Los despidos pueden comenzar en cualquier momento", alertan desde el comité, desde donde recuerdan que aunque no se ha firmado la paralización de las cubas "la multinacional puede empezar a ejecutar los despidos del personal que está afectado por el Ere y que no tenga nada que ver con el funcionamiento de las cubas", señala el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

Una situación en la que urge, pues, "que el Ejecutivo informe de cuáles son sus intenciones para mantener la producción de aluminio en la planta de San Cibrao, porque no se puede tener a una comarca cinco meses en esta situación".

Es por ello que los sindicatos con representación en el comité de la factoría mariñana —CC.OO. CIG y UGT— van a solicitar una "reunión urxente" de la mesa multisectorial, con representación de la Xunta y el Gobierno central, con el fin de poner en común "as accións a seguir", pero también conocer los "traballos concretos" realizados por el Ministerio de Industria y la Xunta "no camiño de efectivizar a intervención e declarar o carácter estratéxico da produción de aluminio primario".

Un encuentro en que las centrales sindicales también preguntarán sobre cómo tienen previsto las administraciones afrontar la intervención si el TSXG asume las medidas cautelares "e que alternativas barallan en caso contrario".

FIRME E INMEDIATA. Los sindicatos, independientemente de la decisión que adopte el alto tribunal gallego, ven precisa "unha actuación firme, decidida e inmediata por parte das administracións públicas de cara a intervir a fábrica e para apartar á dirección de Alcoa da toma de decisións, tendo en conta que xa confirmou a súa intención de executar o Ere e desmantelar o complexo industrial de San Cibrao".

A esa firmeza suman la premura, "pois as actuacións teñen que realizarse xa. A estas alturas non valen as medias tintas e nin o Goberno español nin o galego poden permitir que o futuro de toda unha comarca e dun sector industrial estratéxico como o aluminio quede ao arbitrio das decisións dunha empresa privada".

Por su parte, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, reiteró este lunes el apoyo de la Administración autonómica a la intervención de la planta de Alcoa en San Cibrao "se chegado o momento ese é o camiño ", al tiempo que insistió en la "unidade de acción" con el Gobierno central "para identificar todos os mecanismos que nos leven ao obxectivo de que se manteñan as cubas en actividade e se poida manter a produción de aluminio primario en San Cibrao".

Para ello, aludió, se está trabajando desde el ámbito laboral, el administrativo y el jurídico con el objetivo de identificar esos mecanismos "que permita garantir que Alcoa poida transferir a planta a un operador como Liberty".

"Non hai esgotada ningunha iniciativa, nin por parte do Goberno de España nin da Xunta de Galicia, e se chegado o momento ese camiño é a intervención, nós apopiarémola ", aseveró Conde, sin olvidar que "hai pasos intermedios que dar e esgotar para abrir unha ventá de colaboración con Alcoa e identificar a transferencia da planta a través dun acordo entre as plantas", remarcó.