La factoría de Alcoa en San Cibrao vive este martes uno de los días más cruciales en sus más de cuatro décadas de historia al decidir los trabajadores con su voto si aceptan la propuesta de la empresa de interrumpir durante dos años la fabricación de aluminio. Las votaciones presenciales se llevan a cabo hasta las once de esta noche y también podrán ejercer su derecho mediante autorizaciones operarios que se encuentren ausentes por bajas o permisos.

En cualquier caso, está en sus manos el futuro de la fábrica tras verse el comité "solo" ante una propuesta de la multinacional en la que tampoco aparecerá la firma de las administraciones.

El comité convocó ayer una asamblea de trabajadores para explicar en detalle el plan de la aluminera, con la que momentos antes tuvo una reunión telemática donde la dirección incluyó tres nuevas propuestas, además de explicarles el preacuerdo con Greenalia para el suministro de energía renovable durante diez años a partir de 2024. Las novedades en el documento son aplicar en el nuevo convenio colectivo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025 las subidas pactadas en el anterior —un 2,2% anual o el IPC si es superior—, incorporar el 1 de enero de 2022 a los trabajadores temporales que tuvieron contrato durante el 2021, y revisar el 1 de enero de 2024 las descripciones de puestos de electrólisis y de la planta de ánodos cuya actividad pretende interrumpir, con los incrementos de nivel que correspondan.

Los puntos básicos de la propuesta eran no impulsar ningún expediente de despido colectivo hasta final de 2025, mantener los contratos de las auxiliares o invertir 103 millones de dólares en nuevos equipos y en el rearranque al 100% de las cubas de electrólisis en 2024.

En el referéndum de este martes puede participar "todo el personal de plantilla de las plantas de Aluminio y Alúmina"

"Non é un acordo, nin un preacordo sequera, o que houbo foi unha imposición por parte de Alcoa porque a nós non nos valía a ningún, salta liñas vermellas e non nos vale", aseveró en la asamblea de trabajadores el portavoz de la CIG, Xosé Paleo, en alusión a la parada de las cubas y a garantizar el empleo en las empresas auxiliares. Recuerda que durante la negociación el comité llegó a proponer a Alcoa parar el 50% de las cubas y después apagar una serie y dejar la otra en el límite técnico, pero "non lle serviu, en todo momento quixo parar as cubas", mientras que sobre el empleo en las contratas recuerda que la multinacional no aceptó incluir en el documento una cláusula para que no se puedan llevar a cabo en ellas Ertes o Eres.

El portavoz de la CIG dice que tampoco hay acuerdo con Alcoa porque "non dá garantías, nin de rearranque das cubas nin de investimentos. Non hai garantías de ningún tipo por parte de alguén que ata hai dous días quería despedirnos ", apunta el sindicalista, que desconoce lo que puede pasar si la plantilla rechaza en la votación la propuesta. "Non hai garantías nin nun camiño nin o outro, agora mesmo é unha decisión colectiva que temos que tomar entre todos porque nos abandonou todo o mundo", señala en referencia a las administraciones, que en su opinión durante la negociación "foron convidados de pedra que nos deixaron abandoados".

JORNADA DE VOTACIONES. En el referéndum de este martes puede participar "todo el personal de plantilla de las plantas de Aluminio y Alúmina", además de operarios temporales con contrato vigente a fecha de este martes. No lo harán sin embargo los empleados de las empresas auxiliares, pese a que la coordinadora que los agrupa había reclamado su participación al considerarse afectados directos de lo que pueda pasar en la fábrica.

Las votaciones presenciales —arrancaron a las cinco de la madrugada— se extienden hasta las once de la noche y los votos se emiten "mediante sobre cerrado en urna". Sin embargo "con motivo de la urgencia y la situación en que nos encontramos" el comité acordó que puedan votar también obreros que en esta jornada no se encuentren en la fábrica por estar confinados, de baja o de viaje y que podrán hacerlo autorizando a una persona a emitir el voto en su nombre.

Los interesados en esta modalidad deben mandar antes de las diez de la noche un correo a la secretaria del comité adjuntando sus datos y los de la persona autorizada, que "emitirá el voto en nombre del interesado una vez comprobada la autorización". El comité advierte que así el trabajador ausente "renuncia al secreto de voto, que será desvelado únicamente a la persona autorizada".