La plantilla de Albo rechaza en asamblea la última oferta tras una nueva manifestación

Una nueva huelga parcial y una manifestación que salió desde la conservera Albo de Celeiro hasta la Jefatura Territorial de Mar; con término en el muelle sur puso este miércoles el punto y seguido a las protestas de los trabajadores frente al traslado a Salvaterra y el cierre de la planta que impulsa Shanghai Keichuang.

La protesta, que discurrió bajo el lema Queremos conservar os empregos na Mariña, precedió a la asamblea en que los representantes sindicales comunicaron a la plantilla la falta de avances en la negociación. Los trabajadores rechazan la decisión empresarial ante la negativa de la compañía a estudiar alternativas al cierre, reclaman el mantenimiento de los empleos en Celeiro y que se les reconozca el esfuerzo realizado todos estos años de duro trabajo.

"Este persoal leva toda a vida traballando nesta fábrica e se a marca ten prestixio é grazas á súa dedicación e esforzo, que agora a empresa ten que corresponder", indica Susana Riveira(CIG), quien ve "inasumibles" las ofertas da empresa para el traslado y las indemnizaciones.

Riveira considera "un escándalo" que ni la Consellería de Economía ni la de Emprego se interesasen por el conflicto, "cando estamos falando da destrución de 42 empregos directos e da desaparición definitiva do sector da conserva na comarca". Por ello, reclama la intervención de la Xunta, "porque non queremos que A Mariña sexa un deserto industrial nin ter que vivir exclusivamente dun sector servizos estacional. Esta comarca non se pode permitir o peche doutra empresa máis".

La delegada sindical Mari Carmen Orol subrayó en la manifestación que "non queremos despidos nin traslados porque pensamos que isto pode ser viable aquí". La plantilla está cada vez más empeñada en no ceder a las pretensiones de Keichuang. "Parece que nos están mareando en lugar de achegarse ao que pedimos, por iso decidimos que non queremos ir para a casa por dúas pesetas». La comisión negociadora se reunirá de nuevo el 5 de julio y fijaron otras dos citas para el 11 y el 13 de julio. Esto supone ampliar dos días las conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo.

El 7 de julio se manifestarán hasta Viveiro

Los trabajadores decidieron continuar adelante con el calendario de movilizaciones haciendo huelga también los días 11 y 13. Además acordaron convocar una manifestación para el 7 de julio a las siete y media de la tarde desde Celeiro hasta Viveiro. La plantilla anima a todos los vecinos de la comarca mariñana a acompañarles para reclamar empleo y futuro para A Mariña. El lunes 4 se concentrarán delante del consistorio vivariense entre las ocho y las nueve de la noche. El martes 5 harán huelga de una a tres de la tarde, con concentración ante el Louzao, donde se reúne la comisión negociadora. Y el 5 habrá concentración ante la fábrica de diez a doce de la mañana.



Actividad habitual

La plantilla desarrolla su actividad normal, pues «traballo hai e estamos ao pé do cañón dándoo todo», comenta Orol, quien pide que siga la planta o un despido con buenas condiciones.