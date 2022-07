La plantilla de Albo se manifiesta para conservar el empleo en Celeiro

Los trabajadores de Albo se manifestaron este jueves desde la fábrica de Celeiro hasta los jardines de Viveiro para demandar el mantenimiento de los empleos en A Mariña y la continuidad de la última conservera de la comarca. La plantilla y los vecinos protestaron una vez más contra el cierre de otra empresa y para reclamar su derecho a vivir y trabajar dignamente en la Costa lucense. Unas 500 personas secundaron la protesta, según la organización, y 300, según fuentes policiales.

Las delegadas sindicales leyeron un manifiesto al final de la movilización, a la que acudió el secretario general de la CIG, Paulo Carril. La plantilla rechazó el expediente de movilidad a Salvaterra que conllevaría el cierre en Celeiro y expresó su firme disposición a luchar para conservar sus empleos.

"Un traslado a estas alturas das nosas vidas, e despois do que levamos traballado, sacrificado, suado e mesmo sufrido nesa fábrica é unha indignidade", denuncian.

La compañía Shanghai Keichuang ofrece unas condiciones para el traslado que consideran "inasumibles" y los representantes sindicales indican que presentó "unha proposta de indemnizacións cativeiras que non recoñecen en absoluto a entrega e o esforzo do persoal durante estes anos".

La CIG defiende la viabilidad de la factoría en Celeiro, porque "ten carga de traballo abondo para manter os actuais niveis de emprego, resulta viable economicamente —segundo afirmacións da propia compañía— e dispón dunha localización privilexiada a carón de dous portos pesqueiros de referencia: o de Celeiro e o de Burela".

El secretario de la CIG en A Mariña, Xorxe Caldeiro, destacó que "temos o bonito e temos a pescada pero non temos conserveiras", en referencia a que el cierre de la planta supondrá la desaparición definitiva del sector en la comarca.

En la misma línea se pronunció Susana Riveria, de la ejecutiva local del sindicato, quien subrayó que "os preto de cen anos de historia da planta constitúen un plus de imaxe para a empresa pola confianza que xera nos mercados e nas persoas consumidoras". También advirtió que la decisión empresarial deja fuera del mercado laboral a muchas trabajadoras "nunha idade que dificulta a súa recolocación noutros sectores".

IMPLICACIÓN. Esto motiva que durante la protesta coreasen consignas como "queremos traballar e non emigrar" o "Albo, solución", además de hacer un nuevo llamamiento a la Xunta para que haga "algo máis que declaracións de intencións" y trabaje en la búsqueda de alternativas que permitan mantener la actividad y los empleos a corto plazo.

En este sentido, reclama que concrete si realmente existe alguna empresa interesada en continuar con la actividad en Celeiro y en qué condiciones.

En la manifestación criticaron la falta de implicación del presidente autonómico, "que esta semana estivo pola Mariña pero non debeu ter un oco na axenda para interesarse pola situación"

La plantilla también agradeció la solidaridad de los vecinos mostrándose convencida de que "só a través da loita poderemos conseguir que as declaracións de intencións se convertan en feitos e que a empresa vexa que non imos aceptar que trunquen así as nosas vidas", pues consideran que "entre todos imos conseguir que en Celeiro Albo teña solución".