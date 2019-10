La plantilla de Alcoa traslada su decepción tras la reunión con la ministra Maroto

La esperada visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, a la fábrica de Alcoa en San Cibrao no tuvo el resultado positivo que esperaban los trabajadores, pues según traslada el comité de empresa la solución que necesitan para abaratar el coste eléctrico y despejar las dudas sobre un posible cierre "dista moito de estar garantida" y por ello continuarán con el calendario de movilizaciones.

Desde el comité informan de que la ministra, a pesar de entender la urgencia para la aprobación del estatuto, reiteró que el Gobierno no puede aprobar en funciones el texto —que había prometido en la campaña de las anteriores generales, hace siete meses— pero les avanzó que la próxima semana se aprobará en el consejo de ministros la ampliación del crédito para ampliar la compensación por CO2 al máximo permitido por la UE y que los pagos "faranse efectivos antes de final de ano".

También trasladó al comité su intención de convocar para 2020 una subasta de interrumpibilidad "en condicións idénticas" a la del segundo semestre de este año, una prórroga que "se está negociando coas autoridades da Unión Europea".

El presidente del comité, Xosé Paleo, transmitió cierta "decepción" ya que "houbo boas palabras, interese, pero solución non concretou ningunha" y apunta que que el tiempo pase sin que haya avances "é cada vez peor".

"Veu aquí a non dicir nada e eso non é bo. Cada vez se apura máis o prazo para tomar unha decisión por parte de Alcoa e non vemos encima da mesa que nada se concrete. O peor é a incertidume, non saber se ese estatuto vai servir ou non para nada. Se non o fan público o que nos dan a pensar é que de momento non teñen unha solución para a industria do aluminio e iso preocúpanos moito", dice.

En la reunión quedó constituida una mesa de seguimiento de la crisis con representantes de los gobiernos nacional y autonómico, de la compañía y de los sindicatos. El comité dice que la ministra quedó en llamarlos la próxima semana para fijar la fecha del siguiente encuentro, en el que se comprometió a "ensinar e analizar o contido do estatuto" como demanda el propio comité y también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.