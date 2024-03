Planes para descubrir Burela

La Semana Santa es la época en la que se reciben los primeros turistas y los concellos quieren mostrar su mejor cara. En Burela tendrán en marcha dos programas de visitas guiadas para dar a conocer dos de sus principales recursos: los espacios geológicos y el barco museo Reina del Carmen. "Queremos aproveitar a ocasión para promocionar os valores do noso municipio, especialmente os relacionados co mundo do mar e a natureza", señaló el concejal de Turismo, Ramiro Fernández Rey.

Las rutas geológicas están previstas para el Jueves Santo a las diez y media de la mañana, una y para el día 30 a las cuatro y media de la tarde, la otra. "O roteiro do Perdouro do xoves percorrerá 3,2 kilómetros polo conxunto de pregues mellor conservado de Galicia camiñando baixo arcos rochosos e o da Marosa do día 30 serán 7,8 quilómetros con dificultade baixa e permitirá descubrir a orixe dos granitos e das formas tan caprichosas que se atopan nesta parte da costa de Burela", explicó el concejal. Para participar en las rutas es necesario apuntarse previamente en la oficina de turismo o a través del blog de Rutas Xeolóxicas de Galicia en la dirección rutasxeoloxicasdegalicia.blogspot.com.es.

El barco museo estará abierto el jueves, el viernes y el sábado de la Semana Santa y habrá visitas guiadas a las once, a las doce y a la una por la mañana y a las cinco y a las seis por la tarde.

Además la oficina de turismo estará abierta los días festivos, excepto el domingo, de diez y media a dos y de cuatro y media a siete, "co obxectivo de atender a toda a xente que veña de visita, xa que as expectativas son moi boas", dijo Fernández Rey.

El concejal también indicó que estos días están en marcha los trabajos para "o acondicionamento tanto de praias como de paseos, con actuacións de limpeza e mantemento destas zonas para dar a mellor imaxe de Burela posible ás persoas que visitarán o municipio".

"En definitiva queremos ter a vila o mellor posible para que a xente que nos visite agora volva visitarnos no verán ofrecendo o mellor entorno posible para as actividades centrais da Semana Santa como as procesións", añadió Fernández Rey. "Agardamos que se repita o éxito de visitas en Semana Santa que tivemos o ano pasado, e que a situación meteorolóxica acompañe" para poder descubrir Burela, destacó.