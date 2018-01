El plan de empleo de Xove inició 17 expedientes más en el último año

El plan de empleo municipal (Pem) de Xove tramitó 17 nuevos expedientes a lo largo de 2017, que beneficiaron tanto a empresas que contrataron a xovenses como a autonómos empadronados en el concello que decidieron poner en marcha su propia empresa o contratar algún empleado. En esta última situación hubo una mujer y dos hombres.



Los contratos de diez mujeres y siete hombres se acogieron a estas ayudas, otorgadas para siete empleos temporales y tres indefinidos en el caso de las féminas y cinco temporales y dos indefinidos, entre los varones.



Las ayudas que otorga el Concello de Xove tienen una duración máxima de tres años, por lo que buena parte de los 21 expedientes iniciados en 2016 aún siguieron beneficiándose de la iniciativa. De hecho, durante ese año fue necesario ampliar la dotación y se invirtieron en el plan 90.962,83 euros, lo que permitió mantener 47 contratos por cuenta ajena —23 indefinidos—, de los 26 fueron prorrogados, pero además ese año hubo 14 para autonómos —ocho mujeres y seis hombres—.

Demetrio Slgueiro: "Segue sendo unha aposta forte por parte do Concello e non escatimaremos en esforzos para aumentalo"



El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, destaca que "segue sendo unha aposta forte do Concello polo que non escatimaremos en esforzos para aumentalo todo o que sexa preciso, xa que o emprego e a creación de riqueza no concello están entre as nosas prioridades".



REDUCIR EL DESEMPLEO. La administración xovense se marca como uno de sus objetivos reducir el número de desempleados del municipio. El regidor se muestra satisfecho del desarrollo de este programa, porque "moitos veciños xa conseguiron así traballo" y añade que "é un esforzo grande por parte do Concello con fondos propios e un incentivo importante para a creación de novos postos de emprego", subraya.



El Concello xovense acaba de convocar las ayudas para el plan de empleo de este 2018. La cuantía máxima de las subvenciones por contratos indefinidos alcanza los 6.300 euros para las mujeres, en caso de mantenerse durante los tres ejercicios, y se establece un máximo anual de 2.100 euros. Mientras, emplear a un hombre puede suponer 5.400 euros en los tres años y 1.800 al año.



Las ayudas son menores en el caso de los contratos temporales, donde por cada hombre se pueden beneficiar de un máximo de 3.000 euros —1.000 por ejercicio— y por cada mujer suman 3.900 euros —1.300 anuales—. En las relaciones laborales inferiores al año y a la jornada a tiempo completo, la subvención se calcula de manera proporcional.



REQUISITOS. Los solicitantes de estas ayudas deben cumplir una serie de requisitos. Las empresas no podrán haber despedido a la persona a contratar para después acogerse al plan, ni otras firmas del mismo grupo. Tampoco deberá haber estado contratada y subvencionada con el programa en los últimos dos años por empresas del mismo grupo.



Las firmas que no agotasen los años de subvención tampoco podrán solicitar de nuevo para contratar a la misma persona ni podrán sustituir a la persona financiada para solicitar un nuevo contrato sin mantener a la anterior con carácter fijo. De la misma manera no admiten que la empresa tuviese contratada a la persona durante más de tres años en cualquier firma del grupo.



El resto de condiciones son exigencias comunes a la hora de contratar con la administración local, como estar al corriente de la obligaciones tributarias o no incurrir en prohibición que les impida acceder a estas ayudas.



AUTONÓMOS. Por otro lado, los autonómos acogidos al programa podrán beneficiarse de una subvención equivalente al importe de la Seguridad Social con el límite máximo de 5.400 euros en los tres primeros años en el caso de los hombres y de 6.300, para las mujeres.



Para acogerse a esta línea de autoempleo hay que estar dado de alta como demandante de empleo, tener más de 16 años, no haber percibido esta ayuda en los cuatro anteriores a la fecha de inicio de la nueva actividad, ni haber desarrollado la misma o una similar en los seis meses previos a la fecha de inicio de aquella para la que se solicita subvención. Además, deben darse de alta en el IAE con la dirección de Xove. Aclaran que no subvencionan cambio de dirección, solo nuevas actividades.