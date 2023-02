Plan para aliviar el tráfico burelés

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, confirmó en el último pleno que junto al Concello de Cervo se presentará una petición conjunta ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Diputación de Lugo para que se cree un enlace entre la LU-1502, que es la carretera que sube al Monte Castelo y comunica Burela con Cervo por Rúa y por la que se mueven los camiones de la mina de caolín, y la N-642 con el fin de aliviar de tráfico, sobre todo de transporte pesado, el centro burelés. "É interesante que este enlace se leve a cabo porque ninguén quere o tráfico pesado no centro do pobo e xa se viu coa inauguración do vial de acceso ao porto os beneficios que trae eliminalo", aseguró el regidor.

Esta confirmación la dio Llano en el debate de una moción presentada por el grupo municipal del PP en la que solicitaba al gobierno local la elaboración de un proyecto con una alternativa para sacar el tráfico pesado del centro de la localidad, ya que además del actual prevén que cuando la mina de caolín funcione a pleno rendimiento este sea mayor. Los populares solicitaban también que el documento fuera elaborado antes del próximo pleno ordinario, que será en dos meses, y que se remitiera a las administraciones con competencias en las carreteras afectadas, que en este caso son la Diputación y el ministerio, para la tramitación urgente de esta alternativa.

Los populares consiguieron el apoyo a su texto de los nacionalistas, que tras el debate plenario votaron a favor de esta iniciativa porque según indicó su portavoz, Mario Pillado, están de acuerdo con "todo o que sexa mellorar as infraestruturas da vila". De todas formas, Pillado puntualizó que deben ser las administraciones implicadas "as que leven a cabo tanto o proxecto como a súa execución, evidentemente impulsado e coordinado polo Concello". Además aprovechó su intervención para pedir que se agilicen tanto la A-74, de competencia estatal, como la VAC Costa Norte, que depende de la Xunta.

Sin embargo los populares no consiguieron el apoyo del equipo de gobierno, que aun estando de acuerdo con la necesidad de esta alternativa no lo están con las peticiones expresadas por los populares en su moción y se abstuvieron en la votación final. "Estamos de acordo con esta alternativa, pero a fórmula e o método será a través desta petición conxunta á Deputación e ao Ministerio", dijo Llano e insistió en que el proyecto "vaise facer, pero non en dous meses como pide o PP e asumindo o Concello competencias que non lle son propias".

Tras el pleno, los populares criticaron la actitud del gobierno porque, dijeron, "xa advertiron que non ían poñer en práctica, a pesar de ser aprobada no pleno" la petición expresada por ellos. "Isto demostra o pouco que lles importan os mecanismos democráticos e o máximo órgano de representación do Concello e tamén evidencia claramente o perfil ditatorial que levan demostrando ao longo do mandato: ou se fai o que eles queren ou non se fai nada", indicó el portavoz popular, Manuel Rouco, que fue el encargado de defender la moción en el pleno.