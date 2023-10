Las plagas regresan a A Mariña, ahora con orugas en Trabada y Ourol

El calor parece ser el elemento que está detrás de varios fenómenos naturales que se están dando en la comarca mariñana sin conexión entre si. Dos de ellos son plagas de orugas detectadas en ambos extremos de la comarca: en Trabada y Ourol. Otro es la aparición de gran cantidad de medusas en la playa de Rocas Blancas en Ribadeo, si bien en este último caso fue un fenómeno pasajero que duró unas horas y desaparecieron sin dejar rastro.

En el caso de Trabada la aparición de las orugas está siendo tan serio que obligó a la alcaldesa, la socialista Mayra García, a pedir ayuda a la Xunta para hacer frente a la plaga que, asegura, "está a causar estragos nos cultivos e colleitas". La regidora envió una carta al conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, "preocupada por unha situación que afecta gravemente ao noso concello e ao entorno natural que nos rodea. Observamos un aumento significativo na poboación de vermes, unha praga que está a causar estragos nos cultivos dos gandeiros e agricultores así como nas zonas verdes, o que afecta non só á estética do noso contorno, senón tamén á vida da veciñanza, que por unha banda ven estragadas as súas colleitas e por outra provocan limitacións no día a día xa que esta praga chega ata as portas das vivendas".

Fuentes de Medio Rural aseguraron que la Xunta ya ofrece asesoramiento continuo para minimizar el efectos de estos gusanos en los cultivos "e neste caso, tal como está xa a facer en casos semellantes, dará pautas e informará aos perxudicados ou aos seus representantes, cooperativas, etcétera". Indican que para combatir la plaga pueden utilizar los productos fitosanitarios auatorizados aunque aconsejan priorizar métodos de control no químicos.

En el caso de Ourol la plaga de orugas está muy bien localizada en la zona de Tuílle, en Bravos. Allí los vecinos aseguran que aparecieron "decenas de miles dun día para outro". Indican que se trata de las denominadas ‘orugas soldado’ que bajaban del monte hacia una casa en un frente de unos doscientos metros frontales por cien de profundidad que arrasaban todo lo que se encontraron en el camino hacia una vivienda en la carretera que lleva a Galdo.

En este caso creen que lo que sucedió es que deberían estar ya invernando, pero con el calor que hizo pudieron poner una tanda de huevos más y ahora salen todas juntas antes de invernar "e o problema que hai é que son moi voraces", comenta José Ramón Seara, de Protección Civil, quien añade que "son moi voraces".

Medusas en Ribadeo

En la playa de Rocas Blancas de Ribadeo reapareció la que fue la plaga del verano: las medusas. Fue hace varios días y se trató de una especie que no había aparecido en todo el verano en A Mariña. Eso sí, duró solo unas horas y se fueron como vinieron: con la marea.