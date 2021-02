El Pescados Rubén Burela FSF partió este jueves hacia tierras levantinas para enfrentarse mañana al Universidad de Alicante en el primer encuentro liguero de ambos conjuntos dela segunda vuelta al aplazarse los dos partidos precedentes. La escuadra mariñana afrontará el encuentro muy lastrada por las bajas y contará con solo siete jugadoras de pista, aunque alguna de ellas, como Lara, no se encuentra todavía en las condiciones físicas idóneas para disputar muchos minutos a un ritmo alto.

A las tres jugadoras lesionadas de larga duración, Cely Gayardo, Jenny Rodrigues y Cilene, se une también Cristina Pérez, con problemas en una rodilla, que no jugará hasta visitar al traumatólogo para decidir si pasa o no por el quirófano.

La situación podría complicarse más si Peque no mejora tras no poder entrenar este jueves por problemas estomacales, aunque la madrileña viajó con el resto de la expedición y Julio Delgado, técnico mariñano, confía en poder contar con su concurso. La que todavía no está incorporada al equipo es el último refuerzo, la brasileña Luísa Mayara, pendiente de cumplir con la cuarentena tras llegar de Brasil y de completar los trámites burocráticos de su fichaje por el Pescados Rubén FSF.

El preparador mariñano confiesa estar viviendo una temporada con una mezcla brutal de sensaciones, ya que las alegrías de los títulos y reconocimientos quedan un tanto empañados con la plaga de lesiones. "Lo del covid es algo que asumimos y que seguramente afecte a casi todos los equipos, pero lo de las lesiones nos está haciendo un daño brutal. Estamos hablando además de bajas de larga duración y varias, algo que no es normal que suceda en un mismo equipo en una temporada. A Alicante vamos a viajar con seis jugadoras de pista y Lara, que no está al ciento por ciento, lo que demuestra cual es la situación".

Delgado espera ya con impaciencia la incorporación de Luísa Mayara, que no solo aliviará la rotación por las lesiones, sino que debe aportar calidad en el juego ofensivo naranja. "Todavía no ha podido entrenar, pero lo que hemos visto en los vídeos es muy satisfactorio. Para empezar es zurda y no había ninguna en el equipo y además tiene mucha calidad para poder ayudarnos en determinadas situaciones del juego", señala el técnico, que reconoce que toda la situación generada con las lesiones y las nuevas incorporaciones obligarán al Pescados Rubén FSF a cambiar un poco su juego.

"Está claro que no vamos a ir ahora a dar la cara de frente en todos los partidos como antes, por lo menos en la situación en la que estamos ahora. Tendremos que darle mayor protagonismo al rival para protegernos más, sin tanto desgaste ni tanto esfuerzo a la hora de presionar. Buscaremos partidos de menos ritmo para que las jugadoras que tengan más minutos lleguen enteras al tramo final de los encuentros", analizó.

Algo así sucederá ya en Alicante, donde Julio deja bien claro que no se verá la versión más agresiva del Pescados Rubén FSF, aunque confía plenamente en la capacidad competitiva de su equipo. "Si llevamos tantísimo tiempo sin perder es porque tenemos capacidad para competir en muchas situaciones y porque además nos fastidia mucho caer derrotadas. Pero está claro que no se va a ver el duelo habitual entre el Alicante y el Burela porque ambos equipos venimos también de no jugar durante varias semanas y eso afectará seguramente al ritmo de juego", concluyó.