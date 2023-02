Pistoletazo de salida al Entroido en Foz

Arrancó ya el Carnaval en la comarca mariñana con uno de sus actos más simbólicos y también más multitudinarios, la coronación de la Raíña do Entroido de Foz. Fue ayer en una cena que en sus cifras demuestra que este no será un carnaval como los demás. Será una especie de reivindicación de la diversión y de venganza sana por los años en los que la pandemia lo menguó. Así que se acabaron las restricciones y aunque habrá máscaras, serán de las que se usan para divertirse y no para aislarse de las nada menos que 1.160 personas que estaba previsto que participasen ayer en esa cena que da el pistoletazo oficial de salida a la cifra más carnal.

Se trata de una cifra que es un récord absoluto e incluso un desafío organizativo asumido con gusto, tal y como reconocía el presidente de O Noso Foz, Ángel Fernández Neira, quien también anticipa un desfile focense en el que pueden volver a batirse marcas porque las inscripciones marchan a ritmo de récord.

Pero con todo la jornada de ayer contó con una protagonista muy especial, la Raíña do Entroido, Uxía Valmayor, que inició anoche su reinado en el que estará acompañada por sus damas de honor Carla Velasco e Iria Sánchez. Uxía forma parte de una de las comparsas focenses, Sin Xeito, que se da la casualidad de que cumple 25 años de existencia. Vivió un día de nervios pero de felicidad anticipada porque para ella era una jornada especial a la que se presentó con un traje innovador que arrancó los aplausos de los asistentes.

Tras la cena de ayer, al Entroido de Foz solo le queda ir quemando días mientras la gente lo ultima todo para las jornadas más intensas que están a punto de llegar y que ya se adivinan.



4.500 euros en premios en el desfile de Ribadeo

En Ribadeo el desfile del Martes de Entroido repartirá este año 4.500 euros en premios. Las bases para la participación y la inscripción están ya abiertas y se pueden hacer en el Concello o a través de la sede electrónica de la página web municipal, aunque también es posible anotarse ese mismo día en el Teatro.

Este año la organización recae en Acisa y en el Concello. Explican que se pueden hacer anotaciones enviando un correo electrónico a [email protected] o en [email protected]

Se están vendiendo ya rifas para el sorteo de un cerdo, que se hará el día 27 de febrero, el lunes siguiente a la Queima do Entroido, otro acto que se recupera. Se trata de una figura gigante que representa el fin de esta fiesta en lugar del entierro de la sardina.

Pepe do Galicia presentará las Alpuxarradas en Viveiro

La programación de Viveiro arranca el jueves con el Juepeo especial comadres en locales de Centro Histórico y el viernes serán los desfiles de los colegios por Viveiro, Covas y Celeiro. El sábado habrá animación musical y a las 20.30 serán las Alpuxarradas en el teatro, presentadas por Pepe do Galicia.

Talleres infantiles y actuaciones musicales figuran en el programa del domingo y el lunes, mientras que el martes será el gran desfile que saldrá a las 17.30 horas de la explanada de la variante y terminará en la Praza Maior, donde seguirá la fiesta. Se entregarán 7.000 euros en premios.

En Viveiro también es un día importante el miércoles, que arranca con la tradicional recepción de autoridades en la biblioteca municipal por la mañana. A las 18.00 se descubrirá una placa conmemorativa, a las 18.30 será el entierro infantil, en que darán chocolate con churros, y a partir de las 21.00 el de adultos, con reparto de bollos preñados y vino.

Actos para todos en Barreiros

El Concello de Barreiros organiza para este Entroido una semana de actividades para todas las edades. Colaborarán con el Concello en la organización la comisión de fiestas de San Bartolo y las comparsas Os Macanudos y Habelas Hainas recuperando la cena y la fiesta en el pabellón. En el desfile repartirán 1.000 euros en premios que se entregarán en una fiesta posterior en el polideportivo.

Pero además habrá actividades para los niños y el domingo 19 a las seis de la tarde será la fiesta infantil de disfraces en el centro social con juegos, música y la visita de los cabezudos. El 22, taller de disfraces con inscripción previa.

El viernes 24, por la noche, cena y fiesta de Entroido con recaudación a favor de las asociaciones organizadoras, a 25 euros con callos y costilla con opción de menú infantil por 15 euros.

Baile en A Pontenova el día 18

La asociación cultural y deportiva As Minas de A Pontenova organiza el Entroido de la localidad con colaboración del Concello y prepara un baile el sábado día 18 repartiendo 850 euros en premios. Esta fiesta comenzará a las once y media de la noche en el local de las sociedades. Las bases se pueden consultar en la web del colectivo. Mientras, en el resto del pueblo habrá ruta de bares en el bar Puente, Rony Bar, O Lar de Balbina, restaurante San Briz y el bar de la casa de la cultura.