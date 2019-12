Pistoletazo de saída á campaña Navideña do Centro Comercial Histórico de Viveiro

O xoves 5 de decembro comeza a campaña de Nadal do Centro Comercial Histórico de Viveiro, sumándose así ó dia que o Concello inaugura o Belén e acende o alumeado de Nadal. A asociación de comerciantes un ano mais segue a apostar pola decoración das rúas para dar un ambiente o máis navideño posible.

Comezará ás 19.00 horas inaugurando a árbore de luces instalada na Praza Maior, que se amplía uns metros máis e que alcanzará en total uns 11 metros de altura. Dende a asociación informan de que farán un sorteo nas redes sociais, "e o que suba unha foto có selfie máis divertido gañará unha cea para 2 persoas".

Nas rúas colocaranse abetos naturais, que estarán nas entradas dos comercios. Estas mesmas árbores pasarán a formar parte do Monte de San Roque despois do Nadal.

Outra das implementacións deste Nadal será a música, que ambientará as rúas da localidade.

Este ano, como novidade, lánzase un concurso de decoración navideña entre os negocios asociados. Hai dúas categorías, unha para comercios e outra para hostalaría. Premiaranse os dous locais que mellor decoración de Nadal teñan, tanto dentro dos negocios, como nas fachadas, como na orixinalidade da decoración do abeto natural que lles reparte o CCHV e que colocan nas entradas dos negocios.

Dende o día 20 ata o 24, instálase na Praza Maior a 'Casita de Papá Noel' en colaboración co Concello de Viveiro, onde dende as 17.30 ata as 20.30 da tarde os nenos poderán desfrutar de Papá Noel, sacarse fotos con el e levar caramelos.

O dia 20 de decembro a 'Casita de Papá Noel' converterase na 'Casita solidaria', onde se fará entrega a Cáritas e Dignidad Viveiro de carros de alimentos para as familias máis desfavorecidas.

O luns 23 de Decembro farase o 'Nadal na Rúa' da man do Coro Tempus Fugit que encherá de música as rúas do Centro Histórico. Ó estilo do que se fai en moitos lugares europeos, nos que viven as panxoliñas en plena rúa, a agrupación percorrerá os lugares máis emblemáticos da cidade para ofrecer o seu repertorio de Nadal . Será a partir das 18.30 horas.

Para premiar a fidelidade dos clientes que ano tras ano confían e apostan polo comercio local para facer as súas compras sortearanse 6.000€ en premios. Serán inicialmente 2.000€ os que se poñan en xogo na 'Ruleta do Nadal', que se colocará os días 12, 13 e 14 na Praza Maior. Será moi sinxelo acadar premios, por cada ticket de 20€ en compras terase dereito a unha tirada e pódese gañar un premio directo.

E a partires do mércores 26 cas compras realizadas nos comercios asociados entregaranse as papeletas para entrar no sorteo de 3 soldos de 1.200€ cada un en vales de compra, repartidos ó longo dun ano, serán 100€ ó mes durante 1 ano para cada un dos 3 agraciados. O sorteo farase o 4 de xaneiro de 2020 ás 21.00 horas na Praza Maior de Viveiro, e as papeletas iranse entregando ata ese mesmo día. Este sorteo vai xa pola 8ª edición e converteuse en todo un clásico e nunha cita ineludible do Nadal.

O CCHV tamén formará parte da campaña 'Merca e gaña polo Nadal' da man da Deputación de Lugo e a Federación de Comercio provincial, onde se porán en xogo 10.000€ en tarxetas regalo. A forma de participar é moi sinxela, basta con sacar unha foto ó tícket de compra e subila á web www.comerciolugodixital.com. Con cada tícket unha posibilidade de gañar algunha das 20 tarxetas prepago de 300€ e 200€.

Neste mes de decembro os negocios abrirán as súas portas en algúns días festivos para que os clientes poidan realizar as súas compras navideñas no comercio local, sen ter necesidade de desprazarse. As aperturas serán os domingos 22 e 29 de decembro, e o domingo 5 de Xaneiro.

Un ano máis as rúas de Viveiro respirarán un ambiente navideño espectacular, e todos os clientes serán premiados con miles de premios e sorteos.