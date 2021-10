Unas pistas que generan debate

El debate esta servido. Tras la publicación el pasado martes de una información en este diario en la que el entrenador Adolfo Vila dudaba de la idoneidad de las pistas que se van a construir en San Cibrao, la Federación Galega de Atletismo (FGA) salió al paso defendiendo el proyecto que impulsan la Xunta y el Concello de Cervo.

En la discusión entró en juego este jueves un nuevo actor, la directiva del Club de Atletismo Ría de Foz, que se une a los recelos expresados por Vila y sostiene que ellos llevan año y medio trabajando en un proyecto más ambicioso.

La FGA explica que su única función es "apoiar calquera iniciativa que posibilite unha mellora para atletas e clubs". Por eso acogieron con alegría la propuesta de Cervo, ya que así darán cumplimiento "ao plan estratéxico que aprobamos hai tres anos, que consideraba primordial que A Mariña contara cunhas pistas homologadas", señala su presidente, Isidoro Hornillos, que añade que, "se xorde outro proxecto na Mariña, estaremos encantados de apoialo", asegura.

La FGA considera "firme e acertada" esta iniciativa, aunque el presidente reconoce que tiene limitaciones: "Ao alcalde xa lle comentamos que non poderían celebrarse uns Campionatos de España ou galegos, porque contarán só con seis rúas e o campo é de herba sintética, pero si podería acoller campionatos nacionais como os 10.000 metros ou a marcha en pista, entre outras".

Asegura que el problema de la hierba sintética, que impide los lanzamientos de jabalina, disco y martillo, se va a compensar "cunha zona anexa para a práctica destes lanzamentos", afirma.

La FGA también desveló que el proyecto cuenta con una segunda fase en la que "está prevista a realización dun circuíto de campo a través, polo que se creará un complexo atlético todo perimetrado que pode converterse nun referente para outros concellos", concluyen en su comunicado.

Por su parte, el Club Atletismo Ría de Foz también emitió un comunicado con un mensaje claro. "Pistas de atletismo na Mariña si, pero non de calquera maneira". Los focenses recuerdan que "dotar a comarca cunhas pistas é un obxectivo que o noso club tivo en mente desde a súa fundación, polo que no último ano e medio traballamos de maneira moi activa para facelo realidade".

CENTRALIDAD. Defienden que, a iniciativa suya, reunieron "o 30 de abril a todos os clubs vinculados na comarca ao atletismo" y firmaron un manifiesto en el que acordaban que Foz era el lugar ideal para estas pistas por ser "o centro neurálxico da Mariña".

Aseguran que desde ese momento intensificaron las reuniones con distintas administraciones y entidades, que se "amosaron todas elas favorables ao estudo profesional de Foz", aunque miembros federativos dicen desconocer el mismo.

Desde el Ría de Foz concretan que no quieren entrar en localismos y aplauden "calquera aposta decidida polo atletismo", pero reconocen que les cogió por sorpresa el anuncio y afirman que "temos a sensación de que se busca cubrir un baleiro existente sen pensar na calidade da execución da obra", lamentan.

Igualmente, critican que tengan que "dar por bo un óvalo de seis rúas no lugar de oito, coa redución de opcións que isto supón", así como que se desplacen "os lanzamentos a unha zona anexa que non aparece no proxecto". Finalizan asegurando que este proyecto solo "acadaría o nivel un de ata cinco niveis de homologación" y dudan de que sea idóneo "asentar o futuro atlético da Mariña sobre as ruínas dunhas pistas en desuso e sen ter detrás o traballo dun club".