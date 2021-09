Las pistas de atletismo de Cervo serán un nuevo reclamo para el turismo

La implantación de infraestructuras en la comarca es siempre bien recibida, pero si se trata de algo completamente nuevo, más aún. Será el caso de las pistas de atletismo que se van a construir en Cervo, una apuesta en toda regla por el deporte pero con tentáculos mucho más allá porque desde la Federación Galega de Atletismo (FGA) se muestran convencidos de que su construcción implicará una nueva oferta para el desarrollo turístico de A Mariña con un reflejo económico inmediato, sobre todo en dos sectores concretos como son la hostelería y el comercio.

El vicepresidente de la FGA, Suso Vázquez, asegura claramente que las pistas serán "unha riqueza económica para toda a zona" porque considera que al tratarse de un recurso que actualmente no existe en ningún municipio mariñano "serán un importante impulso económico na hostelería, o comercio e o turismo, entre outros sectores", al margen por supuesto del deportivo como elemento principal.

Añade que aunque las pistas se construyan en el complejo de Viñas da Veiga de San Cibrao, en el municipio de Cervo, se van a ver beneficiados todos los municipios de A Mariña. Desde la propia federación hacen directamente un llamamiento "a desenvolver as diferentes accións a nivel comarcal, fuxindo de ningunha cuestión local", porque consideran que la práctica del deporte será beneficiosa para todos.

Ellos se aplicarán el cuento y su vicepresidente anticipa que "a FGA desenvolverá diferentes accións para a promoción e o crecemento do atletismo na Mariña". Suso Vázquez reconoce que en este momento "hai un crecemento moi importante de clubes e escolas deportivas na comarca, polo que faremos un traballo conxunto para chegar aos concellos que polo de agora non hai atletismo. Nas próximas datas presentaremos o Plan de Implantación do Atletismo nos concellos galegos, onde A Mariña, vai a ter un papel primordial".

HOMOLOGACIÓN. Pero lo realmente determinante de este proyecto es que se va a tratar de pistas de atletismo homologadas. "Coa homologación das pistas podemos acoller campionatos de carácter autonómico e nacional, así como diferentes probas de menores, controles e outras actividades", comenta Suso Vázquez, para indicar que de este modo, "entre todas as partes, a institucional, a Federación e os clubes debemos crear unha actividade ordinaria dende as categorías de menores ata Máster, véndose beneficiados os concellos da comarca".

Por eso Vázquez asegura que el día de la presentación del proyecto en la localidad de Cervo fue "un día moi importante para o atletismo galego" y desde la FGA hicieron un agradecimiento especial al Secretario Xeral para o Deporte, Lete Lasa, a Manuel Cadramón y al alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por impulsar "un momento histórico para o atletismo galego", aunque de momento sea necesario esperar un tiempo por unas obras de entorno a 400.000 euros que se van a desarrollar de forma rápida y responderán a una petición cada vez más extendida por toda la comarca.