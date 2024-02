La pista multideporte de Ribadeo se deberá reparar pese a tener un año

La pista multideporte que el gobierno municipal del BNG en Ribadeo construyó en un solar entre las calles Pintor Fierros y Daniel Cortezón continúa siendo un quebradero de cabeza incluso después de acabada. Dichas instalaciones tendrán que ser reparadas debido a que el propio ejecutivo detectó en las mismas diversas deficiencias a pesar de que solo hace aproximadamente un año que se pusieron en funcionamiento. Nunca llegaron a ser inauguradas oficialmente.

El concejal de Deportes, Francisco José Silvent, aseguraba ayer que el ejecutivo ribadense "está traballando en solucionar todos os problemas que nos atopamos na pista de skate da zona multideporte".

Los populares consideran que la situación actual viene heredada de una gestión del anterior gobierno municipal del Bloque Nacionalista Galego que califican de "irresponsable" porque entienden que no hicieron un correcto seguimiento de las actuaciones "xa que estaban máis preocupados en apurar a fin da obra" por cuestiones "electoralistas". Como consecuencia de ello, Silvent dice que por eso "agora nos atopamos esa pista no estado no que está e temos que arranxala nós".

La iluminación. El edil popular ribadense indicó de forma más específica que están trabajando en el aspecto jurídico-administrativo para "tratar de solucionar os problemas que hai" y para ello añade que "xa temos un estudio lumínico e un informe de profesionais do mundo do skate que nos remitiron un escrito coas deficiencias na construción que impiden o normal desenvolvemento dese deporte que forma parte importante desa pista".

No obstante, anticipa que ahora no será posible corregir "todos os erros" detectados en esas pistas porque "iría en contra do peto de todos os ribadenses". Eso sí, dice que seguirán "todas as canles legais para arranxar todo da mellor maneira posible. O meu compañeiro Diego Dos Santos está a facer un gran traballo como concelleiro de Obras revisando día a día todas as actuacións que se fan alí".