RIBADEO. Cerró la pista de hielo instalada en el parque de San Francisco y las cifras de usuarios volvieron a ser excelentes, al igual que en años anteriores. Según los responsables de la asociación de comerciantes, que organizó esta iniciativa de apoyo al comercio junto al Concello, pasaron por ella 12.000 mil personas.

Esto significa que solo en establecimientos asociados se repartieron un mínimo de 250.000 euros, ya que por un mínimo de 20 euros de compra se entrega un tique con el que el precio por estar 50 minutos en la pista se rebajaba a la mitad.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos, sobre todo porque dice estar convencido de que otra vez supuso un reclamo para que la gente viniese a comprar a Ribadeo.

Suárez Barcia indicó que para el año que viene «debemos enfocar numerosas accións e actuacións que temos que ir facendo de aquí en adiante, pero tamén debemos valorar o que significaron neste Nadal as actividades que organizou o Concello. Unha desas actividades moi importante, foi a pista de xeo».

Aunque sin datos concluyentes de recaudación, el regidor sí indicó que al igual que en años anteriores no se recupera todo lo que cuesta, pero indica que es algo que no enfocan como un gasto, sino como una inversión para Ribadeo, para el comercio local «e para os alicientes que ofrecemos para que a nosa xente non se vaia para outros sitios e a de fóra veña para Ribadeo».

Considera que al final ese objetivo se cumplió y por eso califica de «positiva» la inversión realizada y estima que cumplieron unos objetivos planteados inicialmente que valorarán en unos días de forma más pormenorizada, cuando tengan delante todas las cifras de la campaña.

ACISA. El gerente de Acisa, Jesús Pérez, habló de la pista de hielo como de «una de las campañas que más pone en valor la importancia de estar asociado, ya que durante el periodo que permaneció abierta los clientes solo preguntaban donde se podían conseguir los tiques y que eso solo sea posible en los establecimientos asociados para Acisa es algo muy importante. Es un indicativo además de que ha sido una buena campaña navideña que habla de una facturación tanto en comercio como hostelería muy elevada».

Pérez Prada indicó asimismo que con los primeros datos en la mano la que ahora acabó fue «una gran campaña navideña, en la que algún establecimiento asociado ha facturado en un día hasta 9.000 euros, evidentemente este es solo un ejemplo, pero es un gran indicativo».

REBAJAS. El gerente del colectivo empresarial ribadense se refirió también a la campaña de rebajas que comenzó el domingo recordando que desde Acisa repartieron la cartelería. De nuevo indicó que se trata de una época «con grandes descuentos, aunque algunos establecimientos las habían adelantado para poder reforzar la campaña navideña ante las grandes superficies comerciales».

Desde Acisa pusieron ya a disposición de sus socios el material de rebajas, «que este año incluye en su cartelería nuestra campaña de concienciación y apoyo al pequeño comercio, ya que en él también se hacen grandes rebajas y no es necesario acudir a internet o a centros comerciales».

Dentro de poco Acisa vivirá un día especial, ya que el 20 de enero será la séptima Festa do Comercio, para la que los establecimientos asociados siguen repartiendo papeletas.